Katrin Göring-Eckardt (Mitte), die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen im Bundestag, besuchte diese Woche auf ihrer Sommertour durch Thüringen den Mühlhäuser Ortsteil Bollstedt, der beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ den ersten Platz holte. Am 14. Juli ist sie in Sömmerda zu Gast.

Katrin Göring-Eckardt besucht Sömmerda

Im Rahmen ihrer Sommertour in Thüringen macht Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, am 14. Juli in Sömmerda Station. Sie besucht das Albert-Schweitzer-Gymnasium. Ins Gespräch möchte sie mit Schülersprechern kommen. Themen sollen die Belastungen für Schüler während der Corona-Zeit und Erfahrungen mit dem digitalen Unterricht sein.