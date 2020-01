Katzenbesitzer müssen in Nordhausen ihre Freigänger kastrieren lassen

Halter von Freigänger-Katzen im Landkreis Nordhausen werden ab dem 1. Februar in die Pflicht genommen. Zu diesem Zeitpunkt tritt die neue Katzenschutz-Verordnung in Kraft, die das Veterinäramt gemeinsam mit mehreren Tierschutzvereinen ausgearbeitet hat und die Ende des vorigen Jahres erlassen wurde. „Hauptanliegen ist es, erst einmal den Rahmen abzustecken und Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, um ungewolltem Katzennachwuchs entgegenwirken zu können“, erläutert Kreissprecherin Jessica Piper den Hintergrund. Vorher habe es keine Regelung gegeben, die eine Kastration beziehungsweise Sterilisation von Freigänger-Katzen in bestimmten Gemeinden vorsah und dementsprechend auch keine Möglichkeit zu handeln, wenn diese Vorgabe nicht eingehalten wird. „Die neue Katzenschutz-Verordnung trifft nun diese Festlegungen“, unterstreicht Piper.

Veterinäramt kontrolliert stichprobenhaft die Einhaltung

So sollen Freigänger in den festgelegten Schutzgebieten – dazu gehören die Kernstadt Nordhausen sowie die Städte Bleicherode und Heringen – künftig registriert und gekennzeichnet werden. Zudem müssen die Tiere kastriert beziehungsweise sterilisiert werden, um ungewollten Nachwuchs zu vermeiden. Mit dem Erlassen dieser Verordnung reagiert der Landkreis auf die gestiegene Zahl streunender Katzen beziehungsweise Katzenjungen, die häufig in einem schlechten Gesundheitszustand aufgefunden werden. „Das Veterinäramt wird die Einhaltung stichprobenhaft kontrollieren und dabei auch eng mit den betroffenen Kommunen und Tierschutzvereinen im Landkreis zusammenarbeiten“, kündigt die Kreissprecherin an. Darüber hinaus sei das Veterinäramt – wie insgesamt in Fragen des Tierschutzes – auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Doch was passiert, wenn sich Katzenbesitzer nicht an die Regelungen halten? In einem solchen Fall könne das Veterinäramt entsprechende Maßnahmen ergreifen, heißt es aus dem Landratsamt.

Bedenken gibt es bei den Katzen auf den Dörfern

Jennifer Schenk bezweifelt jedoch, dass diejenigen, die gegen die Verordnung verstoßen, auch tatsächlich mit Konsequenzen zu rechnen haben. Grundsätzlich begrüßt die Leiterin des Nordhäuser Tierheims die Katzenschutz-Verordnung, bezeichnet sie gar als „Fortschritt“. „Aber ich glaube, es wird sehr schwer werden, sie umzusetzen“, meint sie. Ihre Bedenken schließen vor allem die Dörfer ein. „Dort leben viele Freigänger-Katzen, aber den Bewohnern ist es egal, ob die Tiere sich vermehren oder nicht“, erläutert Jennifer Schenk. Zudem seien viele Katzen nicht gechippt. „Viele wissen auch gar nicht – gerade von den älteren Leuten – dass es jetzt eine Katzenschutz-Verordnung gibt. Das muss sich erst noch rumsprechen“, ist sie überzeugt. Die Tierheimleiterin rechnet daher damit, dass noch fünf Jahre vergehen, bis sich wirklich etwas ändert.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist getan

Auch Kevin Schmidt vom Nordhäuser Tierschutzverein gibt sich keinen Illusionen hin. „Die Katzenschutz-Verordnung tritt ab 1. Februar in Kraft, aber es wird dauern, bis sie anläuft und Wirkung zeigt“, meint er. Dennoch sieht der stellvertretende Vereinsvorsitzende die Vorteile. „Ich finde es gut, dass die Katzenbesitzer nun verpflichtet werden. Damit sind wir als Verein künftig abgesichert“, sagt Kevin Schmidt. Seine Mitstreiter und er kümmern sich darum, streunende Katzen einzufangen und bringen sie dann zum Tierarzt, wo sie kastriert werden. Anschließend werden die Tiere in der Regel wieder freigelassen. Lange hat der Verein mit anderen um das Erlassen einer Verordnung im Landkreis gekämpft – mit Erfolg. Das wertet der stellvertretende Vereinsvorsitzende als ersten Schritt in die richtige Richtung. „Sie gilt jetzt zunächst nur für Nordhausen, Bleicherode und Heringen. Geplant ist aber, dass noch weitere Gemeinden dazukommen“, kündigt er an. So soll die Verordnung als Nächstes auf Ellrich und Ilfeld ausgeweitet werden.

Die Katzenschutz-Verordnung des Landkreises Nordhausen kann unter www.landratsamt-nordhausen.de/satzungen.html nachgelesen werden.