Kein Scherz: Stadtwerke Energie Jena-Pößneck senken zum 1. April Strom- und Erdgaspreise

Der Hauptsitz der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH in der Rudolstädter Straße in Jena-Winzerla.

Pößneck. Wie viel durchschnittliche Strom- und Erdgaskunden jetzt pro Jahr an Geld sparen könnten.

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck senken ihre Strom- und Erdgaspreise in der Grundversorgung zum 1. April sowie für die Vertragsmodelle „Kompakt“ zum 1. Mai. Das kündigte der Versorger am Freitag an.

„Der Preis für eine Kilowattstunde Strom in der Grundversorgung sinkt damit um rund zwölf Prozent auf circa 53 Cent“, heißt es in der Mitteilung. Für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2.000 Kilowattstunden ergebe sich damit eine Kostenersparnis von 143 Euro, noch ohne Berücksichtigung Strompreisbremse, wie betont wird. „Bei der Grundversorgung Gas macht die Preissenkung auf 19,96 Cent je Kilowattstunde rund 23 Prozent aus“, heißt es weiter. Ein grundversorgter Haushalt, der im Jahr durchschnittlich 20.000 Kilowattstunden Erdgas verbrauche, spare so 1.200 Euro. Auch hier sei die Entlastung durch die Gaspreisbremse noch nicht berücksichtigt.

Für den nächsten Winter größere Risiken als für den jetzigen

Stadtwerke-Geschäftsführer Gunar Schmidt erklärt: „Nach den dramatischen Höhenflügen der Preise im letzten Jahr ist aktuell eine leichte Entspannung am Energiemarkt zu erkennen. Mit den sinkenden Preisen vermindern sich für uns die Risiken der Energiebeschaffung; die anhaltende Treue unserer Kunden führt zu Planungssicherheit. Dadurch können wir Einkaufsvorteile wie gewohnt an unsere Kunden weitergeben.“

Gleichwohl weisen die Stadtwerke darauf hin, dass „die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Energiekrise noch nicht überwunden“ sei. Vielmehr bestünden für den Winter 2023/2024 größere Risiken bei der Versorgungssicherheit als für den aktuellen. Aus den Entwicklungen an den Energiemärkten ließe sich laut Stadtwerken keine zuverlässige Prognose für die weitere Preisentwicklung ableiten. Sollten sich die Energiesparbemühungen der Kunden jedoch positiv auf das Energieangebot auswirken, seien zukünftig weitere Preissenkungen nicht ausgeschlossen.

Alle grundversorgten Kunden werden in den nächsten Wochen schriftlich über die Preissenkungen sowie daraus folgende Änderungen bei den Entlastungsbeträgen aus den Preisbremsen informiert, heißt es abschließend. Detaillierte Informationen zu Produkten und Tarifen der Stadtwerke Energie gibt es unter www.stadtwerke-jena.de.