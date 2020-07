Auf dem Baugelände am Nordhäuser Theater wurden bei Sondierungen kein weiterer Blindgänger gefunden.

Keine Blindgänger am Nordhäuser Theater gefunden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Blindgänger am Nordhäuser Theater gefunden

Am Dienstagmorgen fanden Untersuchungen am Baugrund des Nordhäuser Theaters statt. „Wie Sprengmeister Andreas West abschließend mitteilte, wurden hier keine Bombenblindgänger aufgefunden“, teilt Stadtsprecher Lutz Fischer mit. Dies bedeute allerdings nicht, dass Blindgängerfunde und daraus folgende Evakuierungen und Entschärfungen nun auszuschließen sind. „Wie im gesamten Stadtgebiet möglich, können immer wieder Spontanfunde bei Baumaßnahmen auftreten“, erklärt Fischer. In der Stadt Nordhausen ist es Pflicht, vor Beginn eines Bauprojekts baubegleitend Sondierungsmaßnahmen nach Kampfmittelrückständen durchzuführen.