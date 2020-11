Geringfügig gesunken ist am Freitag der so genannte Sieben-Tage-Inzidenzwert der Corona-Infizierten. Noch am Donnerstag waren 49,9 Fälle auf 100.000 Einwohner gemeldet. Ab 50 veranlassen die Behörden in der Regel striktere Hygienemaßnahmen, die das öffentliche Leben weiter einschränken. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Freitag lag der Wert wieder bei 43,3. Ein Grund zum Aufatmen sei das aber nicht, appellierte Landrätin Petra Enders (Linke) an die Menschen im Ilm-Kreis. „Wir kämpfen jeden Tag“, betonte sie. Täglich treffe sie sich mit den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes zu aktuellen Lagebesprechungen. „Dabei mussten wir feststellen, dass die Mehrheit der Fälle im privaten Bereich und Arbeitsumfeld auftauchen. Ich kann deshalb nur appellieren: Unterstützen Sie die Arbeit des Gesundheitsamtes und halten Sie sich an die Hygieneregeln. Nur so können wir gemeinsam weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben vermeiden“, so Enders.

Auch, wenn der Inzidenzwert sank, wurden am Freitag sechs Neuinfektionen gemeldet. Momentan befinden sich 70 positiv Getestete und deren Kontaktpersonen in Quarantäne. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden aktuell vier Verdachtsfälle isoliert behandelt, einer von ihnen intensivmedizinisch.

Ob die neuen Fälle weitere Menschen angesteckt haben, müssen die kommenden Tage zeigen. Unwahrscheinlich ist das nicht: Sowohl im Jobcenter Arnstadt als auch im Jobcenter Ilmenau gab es positive Fälle. Sieben Mitarbeiter, die nicht nur im Ilm-Kreis, sondern auch in den Kreisen Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und Suhl leben, sind betroffen. Zudem gibt es Kontaktpersonen aus Erfurt und dem Landkreis Gotha. Die Betroffenen wurden allesamt in Quarantäne geschickt. Das Jobcenter hat vorsorglich die Homeoffice-Arbeit ausgeweitet. Einschränkungen im Betriebsablauf und in der Erreichbar des Jobcenters sind für die Kunden aber nicht zu erwarten, hieß es gestern.

Gute Nachrichten gab es derweil aus den Kindergärten „Pusteblume“ in Arnstadt und „Haus der lustigen Strolche“ in Marlishausen. Sieben Erzieherinnen und eine Kindergruppe der „Pusteblume“ mussten, nachdem eine pädagogische Fachkraft positiv getestet wurde, in Quarantäne. Alle Kontaktpersonen wurden inzwischen zum zweiten Mal getestet, weitere Erkrankungen traten nicht auf. Daher können ab dem 11. November alle Erzieher und Kinder wieder zurück in die Tagesstätte. Auch in Marlishausen hat sich derzeitig vorliegenden Testergebnissen zufolge niemand weiter angesteckt. Kinder, die nachweislich keinen Kontakt hatten, werden voraussichtlich bis zum 12. November im eingeschränkten Regelbetrieb betreut.

Vorsicht sei dennoch weiter geboten, verweist Bürgermeister Frank Spilling (pl) auf die nach wie vor hohe Ansteckungsgefahr. Schweren Herzens sagte er die für Montag geplante Gedenkveranstaltung anlässlich des Novemberpogroms ab.

Jedes Jahr erinnert die Stadt Arnstadt an die Novemberpogrome, an die barbarischen vom nationalsozialistischen Regime organisierten Gewaltmaßnahmen gegen Juden. Diese fanden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 statt. Auch Arnstadt traf es in der Pogromnacht schwer.

Landrätin Petra Enders, Bürgermeister Frank Spilling und Elke Rosenthal als Superintendentin des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau werden in stillem Gedenken an die Opfer des Novemberpogroms erinnern und Kränze niederlegen.

Mit Blick auf die Infektionszahlen traf Ende der Woche auch Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (pl) eine unpopuläre Entscheidung: Er sagte den Langewiesener Weihnachtsmarkt und die beiden Adventskonzerte, die am 5. und 6. Dezember stattfinden sollten, ab. Auch die Ilmenauer Hof- und Hüttenweihnacht, zu der vom 10. bis 13. Dezember eingeladen werden sollte, werde nicht stattfinden. „Die Stadtverwaltung kann die geplanten Veranstaltungen zur Weihnachtszeit nicht guten Gewissens durchführen“, begründete Schultheiß.

Auch die Ilm-Kreis-Kliniken reagierten auf die gestiegenen Infektionszahlen: Ab Montag gibt es an den Klinikstandorten in Arnstadt und Ilmenau ein Besuchsverbot. Angehörige können aber an den Pforten Kleidung und persönliche Dinge für Patienten abgeben.

In den Kreißsaal darf eine Begleitperson mit. Besuche sind zudem in medizinischen Ausnahmesituationen erlaubt, hieß es.