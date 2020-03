Nordhausen. Die Nordhäuser CDU will die Sondernutzungs-Gebührensatzung ändern.

Keine Gebühren für Tische und Stühle

Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten in Nordhausen und in den Ortsteilen sollen keine Gebühren mehr zahlen, wenn sie Stühle und Tische oder Aufsteller vor die Tür stellen. Entsprechend geändert sehen will die CDU-Fraktion im Nordhäuser Stadtrat die Sondernutzungsgebührensatzung.

Damit würde dem Hinweis des Stadtentwicklungsfachmanns Harald Simons gefolgt werden, argumentieren die Christdemokraten. Dieser hatte auf der jüngsten Sitzung der Nordhäuser „Arbeitsgruppe Wohnen“ ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es für eine Stadt mit der Größe von Nordhausen und mit stagnierender Einwohnerzahl nicht mehr zeitgemäß ist, Gebühren für das Herausstellen von Stühlen und Tischen zu erheben.

Um die Elektromobilität zu fördern, soll eine 50-prozentige Gebührenreduzierung für neue Elektrotankstellen und dazugehörige Stellflächen nicht mehr nur in den ersten drei Jahren gelten, sondern zehn Jahre lang.

Aus Gründen der allgemeinen Ordnung soll jedoch an der Pflicht zur Anmeldung der Sondernutzung und der dafür nötigen Bearbeitungsgebühr festgehalten werden.