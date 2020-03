Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Nachwuchsprobleme im Sömmerdaer Krankenhaus

Wie sieht der Tagesablauf eines Krankenpflegers aus? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um eine entsprechende Ausbildung antreten zu dürfen? Und was verbirgt sich eigentlich hinter dem kompliziert klingenden Beruf Medizinisch-technischer Radiologieassistent? Diese und noch weitere Fragen wurden am Mittwochnachmittag zum Tag der Berufe im Sömmerdaer KMG-Klinikum beantwortet.

Angemeldet hatten sich in diesem Jahr nur sechs Schüler. Wenig, wie Claudia Sauerwald von der Agentur für Arbeit findet. Vor zwei Jahren noch brauchte es sogar zwei Durchgänge, um den jeweils etwa 20 Schülern die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, berichtet sie.

Alle Pflegeschüler lernen ab September zusammen

Bryan Lux, Azubi im dritten Lehrjahr, stellte den Schülern den Beruf des Krankenpflegers vor, den es in dieser Form aber bereits in diesem Jahr nicht mehr geben wird. Denn zum Ausbildungsstart 2020 werden Altenpfleger, Krankenpfleger und Kinderkrankenpfleger in einer generalisierten Ausbildung gemeinsam zum Pflegefachmann oder zur -fachfrau ausgebildet. Zwei Jahre lernen sie zusammen, im dritten Jahr geht es in die Spezialisierung.

Zehn Ausbildungsplätze bietet das KMG-Klinikum in Sömmerda – und alle sind für dieses Jahr bereits vergeben. Wer sich für das Jahr 2021 bewerben will, sollte das spätestens im November dieses Jahres tun, sagt Krankenschwester Sabine Födisch. Sie ist zuständig für die praktische Ausbildung der Sömmerdaer Azubis. Bewerber müssen bei Ausbildungsantritt mindestens 17 Jahre alt sein, einen guten Realschulabschluss und ein Praktikum oder ein Freiwilliges Soziales Jahr im medizinischen Bereich vorweisen und mit Erreichen des 18. Lebensjahres auch einen Führerschein haben.

Kleines Haus sorgt für umfassende Ausbildung

Trotz der Ansprüche und des allgemein bekannten Personalnotstandes in Pflegeberufen habe das Sömmerdaer Krankenhaus keine Probleme, Nachwuchs zu finden, erklärt Födisch. Das liege vor allem an der Größe der Klinik. „Wir sind ein relativ kleines Haus mit familiärer Atmosphäre. Die Ausbildung ist dementsprechend umfassend und intensiv“, sagt die Krankenschwester.

Zusätzlich zum neuen Ausbildungsberuf des Pflegefachmanns stellte Jessica Hofmann von der Radiologie den Ausbildungsberuf der Medizinisch-technischen Radiologieassistenten vor. Dieser Beruf, so Hofmann, sei genau das Richtige für diejenigen, die gerne mit Menschen arbeiten, aber auch eine Affinität für Technik besitzen. Zu den Voraussetzungen sagte sie: „Man darf die Schulfächer Physik und Biologie nicht hassen.“

Kein Geld für Azubis der Radiologie

Drei Bereiche gibt es in der Radiologie, auf die sich auch Azubis später spezialisieren können: Diagnostik in bildgebenden Verfahren wie Röntgen, CT und MRT, Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Die Ausbildung übernimmt in diesem speziellen Fall nicht das Klinikum, sondern eine entsprechende Schule in Erfurt. Eine Ausbildungsvergütung gibt es nicht.

Unter den sechs Schülern war am Mittwoch auch Emily Schimmer. Die Siebtklässlerin hat zwar noch etwa zwei Jahre Zeit, bevor sie sich entscheiden muss, wollte sich aber frühzeitig mit verschiedenen Berufen auseinander setzen. Medizinische Berufe interessieren sie besonders. Helfen lag ihr schon immer, wie sie selbst sagt. Der Tag der Berufe am Mittwoch ließ in der 13-Jährigen immerhin den Wunsch aufkeimen, im kommenden Jahr ihr Schülerpraktikum im Sömmerdaer Krankenhaus zu absolvieren.