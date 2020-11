Erneut Kindergärten im Kyffhäuserkreis von Corona-Infektion betroffen

Coronafälle in zwei weiteren Kindergärten meldet das Landratsamt. Der Kindergarten in Ringleben muss bis 4. Dezember geschlossen werden. Die Kontaktketten seien so umfangreich gewesen. Der Kindergarten in Ebeleben wird auf gelb gestuft. Hier sei ein eingeschränkter Betrieb weiterhin möglich. In beiden Einrichtungen wurden Erzieher positiv getestet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Derweil ist ein weiterer Infizierter im Kreis gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich damit auf sieben. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg um 19 auf 198. Schwerpunkt bleibt der Altkreis Artern mit 143 Personen. Der Westkreis verzeichnet 55 Fälle. Die Zahl der durch das Gesundheitsamt betreuten Kontaktpersonen kletterte um 54 auf 1383.