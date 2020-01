Kita Blumenwiese: Das Provisorium hat ein Ende

„Oh, ist das schön hell hier drinnen. Herrlich“, freut sich Sarah Werfel. Die junge Frau trägt gestern als mithelfende Mutti fleißig Kleinmöbel, Kisten, Kartons und Topfpflanzen ins frisch sanierte Gebäude der Rastenberger Kindertagesstätte „Blumenwiese“. Noch sind auch Handwerker auf der Nicht-mehr-Baustelle. Mitarbeiter einer Sömmerdaer Elektrofirma erledigen die letzten Kleinigkeiten, ein paar Handgriffe an der Außenbeleuchtung sind zu tun und die Zeitschaltuhr wird programmiert.

Hort und Ratskeller werden leer geräumt

Dreimal fährt der große Lkw der ortsansässigen Firma Finne-Trans, sonst werden damit Schul- und Kindergartenmöbel im Auftrag in ganz Deutschland ausgeliefert, auf der für ihn ultrakurzen Distanz zwischen Grundschule und Kindergarten. Wenn damit alles von A nach B transportiert ist, müssen noch die in den Rathauskeller ausgelagerten weiteren 1000 Dinge zurück an ihren Ursprungsort gebracht werden.

Sarah Werfel ist als mithelfende Mutti beim Umzug des Kindergartens „Blumenwiese“ Rastenberg in das sanierte Domizil aktiv.

Es ist Tag 1 der Umzugsaktion. „Heute sind die größeren Möbel und so weiter dran“, erläutert am Morgen Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg), ehe sie den Umzugshelfern ein Frühstück bereitet. Neben den 6 Mitarbeitern des Bauhofes mit Chef Thomas Hindorf an der Spitze sind dies die Erzieherinnen der Kita und wie erwähnt Sarah Werfel.

Der Freitag soll den kleinteiligeren Dingen vorbehalten sein. Am Montag startet der reguläre Betrieb am neuen alten Standort.

Erleichterung bei der Kita-Leiterin

Für die Zeit der Bauarbeiten war die Kindertagesstätte in den Hort der Grundschule ausgelagert. Jetzt geht es zurück. Kita-Leiterin Katja Key, sei etwa fünf Jahren ist sie die Chefin der vom DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern getragenen Rastenberger Kindereinrichtung, freut sich und ist gleichzeitig erleichtert, dass das Provisorium nicht länger Bestand hat. „Die Bedingungen in der sanierten Blumenwiese sind doch wesentlich besser“, sagt sie. Die Zeit im Ausweichquartier sei doch schwieriger gewesen, als zu deren Beginn erwartet worden war. „Wir haben eben doch viele kleinere Kinder, und da war das dort nicht ganz einfach“, sagt Key und lobt in diesem Zusammenhang ihr Team. „Ich glaube, wir haben zusammen noch das Beste daraus gemacht“, anerkennt sie den Einsatz aller.

Zurzeit besuchen 72 Kinder die Kita „Blumenwiese“. Die Jüngsten sind ein Jahr alt, die Ältesten sechs oder sieben. 13 Erzieherinnen betreuen sie.

Kleine Tische und Stühle für kleine Leute müssen auch ins Obergeschoss. Noch fehlen einige der bestellten neuen Möbel.

Zuletzt (unsere Zeitung berichtete) hatte der Rastenberger Stadtrat einstimmig eine deutliche Anhebung der Elternbeiträge für die Kita beschließen müssen. Für das erste Kind im Krippenbereich wurden die Ganztags-Gebühren von 135 auf 210 Euro angehoben, im Kindergarten von 120 auf 195 Euro. Halbtags sind es nun 142 bzw. 132 Euro. Beim zweiten Kind steigen die Gebühren für Ganztagsbetreuung von 118 auf 189 Euro (Krippe) und von 92 auf 175 (Kindergarten). Dabei betonte Bürgermeisterin Winter, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Gebührenerhöhung und den Kosten der Kita-Sanierung gebe.

Offizielle Einweihung erst später

Nach dem Neustart am Montag wird noch einige Zeit vergehen, ehe die Einweihung der Kita mit einem Tag der offenen Tür und einem kleinen Fest auch offiziell gewürdigt werden soll. „Noch ist nicht alles ganz fertig“, sagt Katja Key. Ein paar Möbel fehlen noch. „Dann ist auch Zeit, allen Danke zu sagen, die sich hier engagiert und eingebracht haben.“