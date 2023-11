Klartext – Antwort auf Leserfragen

Gerlinde Sommer zur Frage, wie jemand zu einem Orden kommt.

Wer erhält wofür dasBundesverdienstkreuz?

Ein Leser fragt zur Auszeichnung amtierender sowie ehemaliger Ministerpräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz:

Kann mir einer mal freundlicherweise erklären, was diese Dame und die Herren Ministerpräsidenten eigentlich so Herausragendes gemacht haben, dass ihnen diese Ehre zuteil werden ließ? Ist das nicht ihre, vom Volk gewählte Aufgabe? Muss man noch dafür Orden verteilen! Ich komme mir vor wie in postsozialistischen Zeiten: Da hat man sich auch die Orden gegenseitig umgehängt. Es ist für mich ein Hohn in den Augen der Menschen, die tagtäglich dieses Land, unsere Bundesrepublik Deutschland, am Laufen halten, als Mütter und Väter arbeiten gehen und sich ehrenamtlich auf allen Ebenen abrackern. Meine Schwiegermutter beispielsweise ist 95 Jahre alt, hat sieben Kinder geboren, mit ihrem Mann eine Dorfschneiderei ihr ganzes Arbeitsleben geführt … Sicherlich kennt fast jeder solche oder ähnlich Lebenswege. Würden nicht sie viel mehr einen Orden verdienen! Nein, sie sind still und halten alles am Laufen. Man sollte sich nicht wundern oder erstaunen, dass Mitmenschen angesichts solcher und ähnlicher Vorgehensweisen sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen.

Es geht unserer Demokratie nicht gut, wenn man ein öffentliches Mandat, von der Wiege bis zur Bahre inne hat! Eine Amtszeit! Beschränkung tut not.

Matthias Gehrmann, Heiligenstadt

Sehr geehrter Herr Gehrmann,

zu Ihren Fragen:

1. Der Bundespräsident begann seine Rede zur Verleihung an die Landesmutter und die Landesväter folgendermaßen: „Metallflugzeugbauer, Hauswirtschaftsleiterin, Lastwagenfahrer, Volkswirtin, Schlosser, Erzieherin, Lehrer – wer Eltern mit diesen Berufen hat, der ist nicht per se in die Politik hineingeboren. Diese so unterschiedlichen Berufe, das waren die Berufe Ihrer Eltern. Und mein Vater war Tischler. Ich finde, das sagt viel aus über unsere Demokratie: Es zeigt, dass der Weg in höchste politische Führungsämter bei uns eben nicht allein vom Elternhaus vorgezeichnet ist, dass er niemandem in die Wiege gelegt ist. Und es zeigt, bei allen regionalen und politischen Unterschieden, dass Sie alle aus der Mitte der Gesellschaft stammen. Und das prägt, glaube ich, Ihre Art, Politik zu machen: im Dialog, ansprechbar für die Menschen. Sie hören zu und erklären, Sie nehmen Ideen von anderen auf.“ Und weiter: „Sie haben über viele Jahre als Ministerpräsidentin und als Ministerpräsidenten Deutschland und ganz besonders natürlich Ihren jeweiligen Bundesländern gedient, und fast alle von Ihnen tun es auch heute noch. Die Menschen haben Ihnen mehrfach in Wahlen das Vertrauen geschenkt. Und Sie alle haben schon einmal den Bundespräsidenten vertreten, während Sie die Bundesratspräsidentschaft innehatten – auch dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.“ Und weiter sagte der Bundespräsident: „Der Orden, den ich Ihnen heute verleihen darf, bringt zum Ausdruck, dass unser Land Ihnen dafür dankt, mit welch großer Ausdauer und welchem Einsatz Sie höchste politische Verantwortung in unserer Demokratie übernommen haben. Denn Sie alle zeigen: Politik ist ein Dienst am Gemeinwohl. Sie setzen sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit für diese unsere Demokratie ein.“ Die ganze Rede können Sie hier nachlesen: www.bundespraesident.de

Ich habe verstanden, dass Sie den Einsatz von Ministerpräsidenten quasi eher als üblichen Dienst bewerten, sozusagen maximal 40 Wochenstunden, und dass Sie dahinter ein Leben vermuten, bei dem man sich nicht abrackern muss. Vielleicht ist dies Anstoß, mal mit Politikern – kommunal, auf Landes- und Bundesebene – ins Gespräch zu kommen: Das relativiert womöglich das Bild …

2. Zu den Ehrungen selbst:

Unter bundespraesident.de finden Sie die Voraussetzungen für die Ordensverleihung.

In Thüringen werden ehrenamtlich besonders engagierte Menschen etwa mit der Thüringer Rose geehrt. Vorschläge unter: thueringer-rose@tmasgff.thueringen.de

Zudem gibt es den Thüringer Verdienstorden – nähere Infos unter: staatskanzlei-thueringen.de/arbeitsfelder/orden Sie können jeweils dazu Vorschläge unterbreiten. Viel Erfolg dabei wünsche ich Ihnen

Gerlinde Sommer TLZ-Chefredakteurin