Klassenkampf und Liebeslieder: Thüringer Stars legen neue CDs vor

Zwei Stars aus Thüringen haben jetzt neue CDs veröffentlicht: Diana Burger, gebürtige Saalfelderin, das Schlageralbum „Konfetti ins Leben“ und Florian Kirner alias Prinz Chaos aus Hildburghausen gemeinsam mit seiner Gesangspartnerin Anna Katharina Kränzlein das Album „Boomende Stadt“. Kränzlein ist die ehemalige Geigerin der erfolgreichen Mittelaltercombo Schandmaul, Kirner ist Kabarettist, Liedermacher und Burgherr von Schloss Weitersroda in Südthüringen. Franz Josef Degenhardt und Konstantin Wecker haben ihn bei seiner Karriere unterstützt. Eingespielt haben „Prinzessin & Rebell“, so nennen sie ihr Projekt, das Album ganz rustikal in der Schlossschänke.

In den Texten trifft naturliebende Romantik auf musikalischen Klassenkampf - mit Gitarre, Mandoline und Thüringer Waldzither. Etwa in dem Lied „Der Pfahl“, einem alten Solidaritätslied aus Spanien. „Der proletarische Kampfeswille und die kabarettistische Textschärfe von Prinz Chaos II. findet sich auch im „Lied der Sammlung“, das das alte „Bürgerlied“ der liberalen Streiter von 1848 in den heutigen Kampf der Gelbwesten versetzt“, erklärt die Plattenfirma.

Es wird aber nicht nur gekämpft (und sei es gegen eine lästige Mücke), es wird vor allem viel geliebt: „Schenkel an Schenkel, Herz an Herz“ beispielsweise. „Dass man sich wärmt“, singen sie und zitieren dabei das schöne „Abendlied“ von Matthias Claudius, dem Lyriker aus dem 18. Jahrhundert.

Ideen für die Texte stammen aus dem Leben

Diana Burger aus Saalfeld hat ihr erstes Schlageralbum veröffentlicht. Foto: Eva-Maria Miehling

Wesentlich moderner kommen die Texte von Diana Burger daher, alle selbst geschrieben - bis auf das Duett mit Petra Zieger: Mit der ­Rocklady aus Thüringen hat die Schlagersängerin deren Klassiker „Katzen bei Nacht“ neu aufgenommen. Die Saalfelderin, über München nach Berlin gekommen, singt auf ihrem Album über Gefühle, romantische Nächte, Erinnerungen, Schmetterlinge, besondere Momente. Nun erlebt sie selbst einen solchen Augenblick: „Es ist Wahnsinn“, sagt sie zum ersten Album, das am Freitag erschienen ist. „Es fühlt sich so schön an. Ich habe so lange und so hart an den Liedern gearbeitet - und nun ist es wirklich da. Großartig.“

Die Ideen für ihre Texte findet sie mitten im Leben: „Den Titel Sehnsucht zum Beispiel habe ich am Geburtstag meiner Mama geschrieben, auf dem Sofa in Saalfeld. Bei der typischen Kaffeetafel mit den vielen Tanten und spielenden Kindern ging mir plötzlich die Melodie durch den Kopf. Während die Familie weiterhin Kaffee trank, schrieb ich abseits dieses Lied auf.“ Direkt aus dem Leben, so sind die Songs entstanden. Aus und vor allem für das Leben, denn „gerade jetzt brauchen wir doch jede Menge Konfetti.“ Für das nächste Album hat sie schon mehrere neue Lieder in der Schublade liegen.