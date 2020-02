Klassenzimmer auf Zeit im Bürgerhaus von Kerspleben

Im Bürgerhaus von Kerspleben haben in dieser Woche die Arbeiten zur Erweiterung des Saales begonnen. Der künftig mehr als doppelt so große Raum soll mittelfristig den Vereinen, Gruppen und Familien ausreichend Platz für ihre Aktivitäten garantieren. Ab dem Sommer soll er aber zunächst die Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschule absichern – als zusätzliches Klassenzimmer.

Der ursprüngliche Raum, in dem bislang auch der Ortsteilrat tagte, ist 35 Quadratmeter groß. Die Bezeichnung „Saal“ verdankt er also eher den Funktionen, die er erfüllte, als seiner Größe. Ein größerer Saal steht in Kerspleben schon seit Jahren auf der Wunschliste.

Mit dem Durchbruch zur alten Garage werde die Fläche auf rund 90 Quadratmeter erweitert, sagt der Ortsteilbürgermeister Ehrhardt Henkel. Die Längsseite des alten Saals wird dabei zur Breitseite.

Eine Nische der Garage, die über diese Breite hinausreicht, soll für die geplante Gasheizung abgetrennt werden. Bis die Heizung voraussichtlich im nächsten Jahr installiert wird, werden Nachtspeicheröfen für die passende Raumwärme sorgen.

Vom Kuhstall zum Klassenzimmer

Die Garage wurde einst als Kuhstall errichtet, wovon noch immer die damals bei Ställen üblichen Deckenwölbungen zeugen. Zwischenzeitlich diente sie der Feuerwehr als Fahrzeughalle. In den letzten Jahren nutzte das Garten- und Friedhofsamt die Garage als Unterkunft für ein Schnee-Räumfahrzeug, das dank des Entgegenkommens des Gartenamtes fortan in Vieselbach stationiert wird.

Bürgermeister Henkel geht derzeit davon aus, dass die Umbau-Arbeiten im April abgeschlossen werden können. Ab dem neuen Schuljahr sollen dann, in Absprache mit der Schule und dem Bildungsamt, Schüler der achten bis zehnten Klassen aus der Kersplebener Gemeinschaftsschule in dem Raum unterrichtet werden.

„Die Bedingungen, die das Bildungsamt gestellt hat, werden alle erfüllt“, sagt Henkel. Toiletten seien im Bürgerhaus vorhanden, die Möbel und Tafel stelle die Schule. Eine Beleuchtung, die einem Klassenzimmer gerecht wird, werde installiert. Ein zweiter Fluchtweg führt auf den Innenhof. An Stelle des Garagentors werden Fenster eingebaut.

Voraussetzung für Aufnahme von zwei ersten Klassen

Ein weiteres Klassenzimmer ist nötig, weil die Gemeinschaftsschule seit ihrer Gründung aus der früheren Grund- und Regelschule heraus großen Zulauf hat. Ohne den Raum könnte die Schule im Sommer nur eine erste Klasse aufnehmen, obwohl die Anmeldungen für zwei Klassen reichen. Das von der Stadt zwischenzeitlich erwogene Losverfahren lehne der Ortsteilrat ab, betont Henkel.

Für die Schule ist bereits ein Erweiterungsbau in modularer Bauweise beschlossen und ausgeschrieben. Henkel geht vom Spatenstich im März oder im April aus. Bis der Bau voraussichtlich im Sommer 2021 steht, muss die Zeit aber mit dem Behelfs-Klassenzimmer überbrückt werden.

So lange der Raum als Klassenzimmer genutzt wird, können darüber hinaus nur die Ortsteilrats-Sitzungen dort stattfinden. Die weiteren Nutzungen sind laut Henkel erst möglich, wenn der Erweiterungsbau der Schule steht.

Die Vereine im Ort brauchen mehr Platz

Zu den geplanten künftigen Nutzungen gehören die monatlichen Seniorentreffen und das Training der Senioren-Tanzgruppe, der die Räume in der Kirche zu eng geworden sind. „Vor allem die Vereine brauchen mehr Platz“, sagt Henkel und verweist auf das rege Vereinsleben im Ort. In voller Größe werde der Saal eine Kapazität von 70 Plätzen haben.

Konkret für einen größeren Saal gekämpft hat der Ortsteilrat seit 2015. Zwischenzeitlich waren andere Varianten im Gespräch, etwa in der alten Scheune. Die Erweiterung des Raumes im Bürgerhaus erschien dann aber als die einzige Variante, die realistisch in absehbarer Zeit und mit überschaubaren Mitteln umzusetzen war.

Baukosten haben sich verdoppelt

Die Maßnahme fand schließlich ihren Weg in den aktuellen Doppelhaushalt 2019/20. Die geschätzten Kosten haben sich durch die rasant wachsenden Baupreise allerdings verdoppelt, wie die Ende 2019 erfolgte Ausschreibung bewies. Der Kostenanstieg soll zum Teil im Nachtrags-Haushalt ausgeglichen werden, in dem die CDU in Absprache mit anderen Fraktionen 20.000 Euro mehr für den Saal-Umbau beantragt hat.

Auch der Ortsteil hilft nach Kräften mit. Im Vorjahr und in diesem Jahr bewilligte der Ortsteilrat jeweils 10.000 Euro aus den Ortsteil-Mitteln für den Umbau. Er organisierte zudem ein Planungsbüro, um dem überlasteten Liegenschaftsamt unter die Arme zu greifen.

Der Ortsteilrat nimmt in der Bauphase keine Auszeit. Bis zur Fertigstellung des Saales tage er in der Schule, sagt Henkel.