Der komplette Ort Kleinwechsungen wird in den nächsten beiden Jahren an die Nordhäuser Kläranlage angeschlossen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleinwechsungen wird komplett umgekrempelt

Mitte dieses Jahres rollen in Kleinwechsungen die Bagger an. Denn der Ortsteil von Werther wird an das Nordhäuser Abwassernetz angeschlossen. „Der Ort wird sein Gesicht komplett verändern“, blickt Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl) auf das größte Bauvorhaben der nächsten Jahre in seiner Gemeinde voraus. Dieses ist als Gesamtmaßnahme mit mehreren Partnern geplant.

„Im ersten Bauabschnitt wird ab Sommer eine Vakuumstation inklusive Druckleitung in Richtung Hesserode entstehen“, berichtet Weidt. Dort werde der Anschluss an das Nordhäuser Netz vorgenommen. Darüber hinaus würden die ersten Grundstücke ans neue System angeschlossen. Insgesamt würden 75 Haushalte mit 230 Einwohnern von der modernen Technik der Abwasserreinigung profitieren. Dafür plant der Abwasserzweckverband Goldene Aue Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die in zwei Jahren verbaut werden sollen. Einwohner werden in Versammlung informiert Doch nicht nur das Abwassernetz wird modernisiert. „Als Zweites wollen wir die Trinkwasserleitungen erneuern. Dann verschwinden alle Freileitungen, denn alle Häuser sollen mit Strom aus Erdkabeln versorgt werden“, führt der Bürgermeister aus. Außerdem werde die gesamte Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten versehen, und die Thüringer Energienetze GmbH (TEN) wolle Leerrohre für die Versorgung mit Breitbandkabeln verlegen. „Wir werden die betroffenen Anwohner rechtzeitig im Rahmen einer Einwohnerversammlung über die bevorstehenden Baumaßnahmen informieren“, kündigt Weidt an. Bis 2023 soll alles fertig sein und der kleine Ort für die Zukunft fit gemacht werden.