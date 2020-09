Klezmer-Musik auf dem Friedhof und ein Operettenspaziergang

Der Tenor Alexander Voigt und die Mezzosopranistin Claudia Otte – hier zu sehen bei einem früheren Auftritt im Weißbarthaus in Ostramondra – sind beim Operettenspaziergang in Ostramondra zu hören.

Gleich mehrere Termine innerhalb der Kreiskulturwochen gibt es in dieser Woche. Die Lesung mit Anastasia Zampounidis „Für immer zuckerfrei“ am Mittwoch im Sömmerdaer Volkshaus ist allerdings schon ausverkauft. Das Gleiche gilt für das Programm „Alles für die Katz“ über den Sinn der Kunst und der Künstler mit Andreas vom Rothenbarth und Holger Hopfenstreich am 2. September auf der Kleinkunstbühne „Zur Katz´“ in Schwerstedt.

Der Klezmer-Musik von „The String Company“ kann man am Freitag (4.9.) auf dem Gelände des historischen Friedhofes Camposanto in Buttstädt lauschen. Karten werden im Vorfeld nicht vergeben, wer das um 20 Uhr beginnende Konzert erleben möchte, sollte einfach rechtzeitig zum Camposanto kommen.

Der in Usbekistan geborene Bratschist Lev Guzman hat die leidenschaftliche Klezmermusik seiner Heimat nach Erfurt mitgebracht und in der Band „The String Company“ Musikerfreunde gefunden, die den Farbenreichtum und die Erzählkraft dieser Musik schätzen und weitertragen, berichten die Organisatoren. Die Musiker kommen aus unterschiedlichen musikalischen Welten und verstünden es durch ihre langjährige Freundschaft, ihre Vielschichtigkeit in ihrer Musik zum Ausdruck zu bringen. Das Repertoire der Band umfasse eigene Kompositionen und temperamentvolle Arrangements. Seit einigen Jahren verleiht die Sängerin Marion Minkus dem Klang der Band eine sinnliche Note.

Da es auf dem weitläufigen Gelände des alten Friedhofes nur sehr wenige Sitzgelegenheiten gibt, empfiehlt es sich, einen Gartenstuhl oder eine Decke mitzubringen, gibt Heike Schneider vom Verein Alter Buttstädter Friedhof einen Tipp. Und da es sich um eine Außenveranstaltung handelt, sind wetterfeste Kleidung und ein Regencape oder ein Schirm im Gepäck sicherlich nicht verkehrt. Zwar hoffen alle, dass das Wetter bis Freitag wieder besser wird, aber so ist man für alle Fälle gut ausgerüstet.

In Ostramondra wird am Samstag (5.9.) ab 17 Uhr eine Tradition auf völlig neue Art und Weise fortgesetzt. Es wird ein Operettenspaziergang „Von Wien nach Berlin – mit einem Schuss DDR-Nostalgie!“ organisiert, und wer dabei sein möchte, sollte sich schnell eine der wenigen noch vorhandenen Karten reservieren.

In der Vergangenheit waren die Operettenabende in dem kleinen Dorf stets ausverkauft. „Das Virus hat unsere Pläne für den Sommer, speziell für die Kreiskulturwochen, buchstäblich über den Haufen geworfen“, erzählt Bernd Voigt, Vorsitzender des Heimatvereins Ostramondra/Rettgenstedt. „Wir geben aber nicht auf und haben uns etwas ausgedacht, wie wir Euch/Ihnen trotz Corona-Beschränkungen in gewohnter Art und Weise ein niveauvolles musikalisches Erlebnis bieten können“, kündigt er an.

Da nach wie vor die Zuschaueranzahl auch bei Freiluftveranstaltungen begrenzt ist, werden zwei Spielstätten eingerichtet (mit Sitzplätzen) und die Zuhörer in zwei Gruppen von jeweils maximal 50 Personen geteilt. Die beiden Gruppen treffen sich an unterschiedlichen Orten vor dem Konzert und begegnen sich im Laufe des Konzertes nicht, so Bernd Voigt. An jeder Spielstätte werde nacheinander das gleiche Programm gespielt, also für jede der beiden Zuschauergruppen. Danach würden die Zuhörer als Gruppe zur nächsten Spielstätte geleitet, sodass beide Gruppen das volle Programm sehen und hören, nur in anderer Reihenfolge. Die Spielstätten liegen zu Fuß nur ein paar Minuten voneinander entfernt. Am Treffpunkt und während der Wanderung zu den Spielstätten gilt Maskenpflicht.

Erleben werden die Operettenspaziergänger die Classic-Dixie-Brothers (sechs Musiker Thüringer Berufsorchester), den Tenor Alexander Voigt und die Mezzosopranistin Claudia Otte zusammen mit der Pianistin Susanne Fiedler.

Dieses Konzept erfordert mehr Mitwirkende als sonst für dieses Programm nötig wären, betont Bernd Voigt. Der Verein musste auch noch einmal umdisponieren, weil einige ursprünglich noch eingeplante Künstler verhindert sind. Die Spielstätten wurden von drei auf zwei reduziert, an der Dauer des Programms von insgesamt eineinhalb Stunden gebe es aber keine Abstriche. Man arbeite auch gerade noch an einer Regenvariante.

Der Kartenpreis beträgt 20 Euro und enthält 1 Getränk, einen Imbiss sowie einen Mund-Nase-Schutz. Bestellungen nimmt Bernd Voigt telefonisch unter 036378-17998 entgegen. Beim Kartenverkauf erfährt der Besucher alle organisatorischen Details.

Einen Nachtrag hat Bernd Voigt noch für jene, die Sorge wegen Corona haben: „Wir haben ein Infektionsschutzkonzept erstellt, das vom Gesundheitsamt des Landkreises, vorbehaltlich einer nicht abzusehenden Entwicklung, akzeptiert wurde. Wenn sich alle danach verhalten, und wir werden streng darauf achten, dann ist das Risiko für jedermann gering.“