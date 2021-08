Klimaschutz im Südharz: Forscher stellen in Nordhausen ihre Ergebnisse vor

Nordhausen. Der Klima-Gestaltungsplan für Stadt und Landkreis Nordhausen soll am 2. September öffentlich präsentiert werden.

Das Forschungsprojekt „Klima-Gestaltungsplan für die Stadt und den Landkreis Nordhausen“ steht kurz vor seinem Abschluss. Am 2. September soll es von 13 bis 16 Uhr im Klimapavillon auf dem Blasiikirchplatz der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Im Januar 2018 startete das dreijährige Verbundprojekt der Nordhäuser Hochschule mit dem Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Es wurde im Rahmen des Programms „Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesumweltministeriums durchgeführt.

Die Abschlussveranstaltung am 2. September soll der Vorstellung der Forschungsergebnisse dienen und Raum zur Diskussion zwischen Interessierten, den Verbundpartnern und den kommunalen Vertretern aus Stadt und Landkreis geben, erklärt Hochschulsprecherin Katrin Tschernatsch-Göttling.

In diesem Plan seien die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Raumgestaltung im Siedlungsbereich und im Landschaftsraum als gemeinsame Planungsaufgabe bearbeitet worden. Am 2. September wollen die Bearbeiter ihre Methoden und ihre Ergebnisse vorstellen und mit Interessenten und Akteuren vor allem aus der Region Schlussfolgerungen für die kommunalen und regionalen Planungen diskutieren.

„Als neuer Planungsaspekt wurden die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels im Zusammenspiel von Stadt und umgebender Landschaft erfasst und in eine abgestimmte Strategie zur Anpassung an die Klimafolgen überführt“, berichtet Katrin Tschernatsch-Göttling. Der informelle Klima-Gestaltungsplan sei so ausgestaltet, dass er Eingang in formelle Planungen (Regionalpläne, Flächennutzungspläne, Landschaftspläne) finden kann.