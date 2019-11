Wie hier im Vorjahr am Kreisel soll nächste Woche in Kölledas Breitscheidstraße die Fahrbahn-Oberfläche fertiggestellt werden.

Kölleda: Breitscheidstraße noch in 2019 fertig

Die in der Sanierung befindliche Breitscheidstraße in Kölleda wird noch in diesem Jahr fertig. Davon gehen Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) und der Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft, René Wicht, aus. In einer Bauberatung am Montag sei angekündigt worden, dass nächste Woche die Schwarzdecke aufgetragen werden soll, wurden die Stadtratsmitglieder informiert.