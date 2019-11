Kölleda muss Haushaltssicherungskonzept erstellen

Die chronisch unterbesetzte Kommunalaufsicht hat zwar den Kölledaer Nachtragshaushalt 2019 noch nicht abschließend gewürdigt, aber die Stadt dennoch zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts aufgefordert. Darüber informierte Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) am Dienstagabend in einer auf Antrag Marlen Friedrichs (Gemeinsam für Kölleda) mit Billigung der Ratsmehrheit aus dem nicht öffentlichen in den öffentlichen Teil der Stadtratssitzung verlegten Debatte.

Riedel sagte: „Wir sind nicht unbedingt der typische Fall für so ein Konzept.“ In der Regel müssten Kommunen mit hoher Verschuldung oder solche, die den Kassenkredit überzögen, in dieser Form aktiv werden. Beides treffe auf Kölleda nicht zu. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei als im Landesschnitt moderat einzuschätzen und Kassenkredite habe man überhaupt nicht in Anspruch genommen. Warum dann also der erhobene Zeigefinger der Aufsichtsinstanz? „Es geht um die gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen“, erläuterte Riedel.

Die Darstellung der Lage überließ der Bürgermeister Sebastian Lepka, dem Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda. Der führte aus, dass sich die finanzielle Lage der Stadt gerade dramatisch ändere. Eine Rücklage, die Ende 2018 noch komfortable 6,7 Millionen Euro betrug, wird bis 2022 auf nur noch rund 300.000 Euro abgebaut. „In 4 Jahren ist die Reserve faktisch alle“, unterstrich Lepka. Allein dieses Jahr müssten zur Haushaltsrettung ungefähr 3 Millionen Euro aus dem Sparstrumpf entnommen werden und zudem sämtliche größeren Investitionen gestrichen werden.

Er unterstrich, dass der Einbruch bei den Gewerbesteuern und das Dilemma der sich durch die Steuergesetzgebung (Veranlagung laut 3-Jahres-Durchschnitt) noch weiter fortsetzenden hohen Abführungen (Kreis- und Schulumlage an den Kreis, Gewerbesteuerumlage an den Bund) nicht alleiniger Grund für die finanzielle Schräglage seien. So seien die Kita-Kosten für die Stadt infolge der geänderten Thüringer Gesetzgebung und eigener Beschlüsse in Kölleda seit 2013 um 44 Prozent (280.000 Euro pro Jahr) angewachsen. Auch die Personalkosten der Stadt (u.a. Bauhof, Bürgermeisterbereich, Bibliothek) seien überproportional angewachsen – seit 2013 um 29 Prozent von etwa 950.000 Euro auf jetzt 1,2 Millionen Euro. Lepka zog zwei Vergleichszahlen heran: Die tarifliche Steigerung im öffentlichen Dienst habe in diesem Zeitraum bei 13 Prozent gelegen, die in der Verwaltungsgemeinschaft „durch massiven Stellenabbau“ bei sogar nur 3,7 Prozent. Dadurch sei auch die VG-Umlage gegen den Trend um 100.000 Euro (13 Prozent) gesunken.

Kölleda ist nun aufgefordert, seine Beteiligungen (WWG, KEBT) aufzulisten und seine Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer dem Thüringer Durchschnitt anzupassen. Die nächste Haupt- und Finanzausschusssitzung werde sich mit dem Haushaltssicherungskonzept befassen, kündigte Riedel an.