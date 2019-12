Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kölleda: Ohne Etat und Einwohnerversammlung ins neue Jahr

Der Haushalt für 2020 und auch das von der Kommunalaufsicht angeregte Haushaltssicherungskonzept stehen nicht auf der Tagesordnung der sicherlich letzten Kölledaer Stadtratssitzung des Jahres 2019. Zumindest nicht im öffentlichen Teil. Stattdessen werden sich die Ratsmitglieder mit dem Wirtschafts- und Finanzplan der WWG für 2020, zur Errichtung eines Paraffintanks im Gewerbegebiet notwendigen Änderungen und der Vergabe der Tischlerarbeiten am künftigen soziokulturellen Zentrum Markt 25 befassen.

Bekannt wurde derweil auch, dass es in diesem Jahr keine Einwohnerversammlung in Kölleda geben wird. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) plant eine solche im März 2020, beantwortete er eine Bürgerfrage. Eher gebe es keine Aussicht auf deren Abhaltung in einem in der Größe geeigneten Raum. Das Schützenhaus stehe dafür derzeit nicht zur Verfügung.

Stadtratssitzung Kölleda: Dienstag, 17. Dezember, 19 Uhr, Rathaus