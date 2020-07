Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kölleda: Partner-Schilder zurzeit nicht realisierbar

Helmut Zirnik, von 1983 bis 1990 Kölledas Bürgermeister, nutzte die Bürgerfragestunde eingangs der jüngsten Stadtratssitzung dazu, sich nach dem Stand der Bemühungen zu einer Wiederbelebung der partnerschaftlichen Beziehungen mit Hochheim am Main im Main-Taunus-Kreis zu erkundigen. Zirnik hatte im Dezember 2018 einer Kölledaer Delegation angehört, die Hochheim besucht hatte. Im Herbst 2019 hatte das Hochheimer Kammerorchester – nach 17 Jahren Pause – Kölleda besucht und auf Schloss Beichlingen ein Konzert gegeben. Zirnik erinnerte daran, dass an einer Konzeption zur Auffrischung der Zusammenarbeit gewirkt werden sollte. Er betonte, dass es darum gehen sollte, nicht hauptsächlich offizielle Kontakte zu pflegen, sondern bürgerschaftliche. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) verwies darauf, dass vorm Hintergrund derzeitiger Probleme die Städtepartnerschaft etwas ins zweite Glied gerückt sei, lud aber erneut zur Mitwirkung an einem Konzept ein. Der Wunsch, die Beziehung auch durch Schilder an den Ortseingängen zu dokumentieren, liege auf Eis. Diese seien im Etatentwurf enthalten gewesen, hätten dann aber gestrichen werden müssen.