Berlin Fossile Energieträger sind ein Problem fürs Klima. Jetzt zeigen Forscher: Einen Brennstoff nutzen Menschen schon seit Jahrtausenden.

Aufgrund der Klimakrise sind fossile Energieträger massiv in die Kritik geraten. Ein Brennstoff der dabei als besonders schädlich gilt: Kohle. Sie wird seit Jahrtausenden aus dem Boden geholt, um damit Energie zu erzeugen – das belegt eine neue Studie, die jüngst im Fachjournal "ScienceAdvances" erschienen ist. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Lanzhou Universität konnten zeigen, dass Menschen im heutigen Nordwesten Chinas bereits vor 3700 Jahren systematisch Kohle förderten. Bislang gingen Forscher davon aus, dass dies erst vor 2500 Jahren der Fall war.

Lesen Sie auch: Chinas erster Kaiser: Streit um das Erbe Qin Shihuangdis

Bei Ausgrabungen einer bronzezeitlichen Siedlung namens Jirentaigoukou in der heutigen Provinz Xinjiang fanden die Forscher neben Asche und Kohleklumpen auch angehäufte Kohle in Häusern und Lagergruben – häufig zusammen mit Steinwerkzeugen. Die Kohle wurde offenbar zerkleinert und in Kochherden oder Schmelzöfen verbrannt. Die Forscher gehen damit nicht von einem sporadischen, sondern nahezu massenhaften Verbrauch von Kohle aus.

Klimawandel: Ausgrabungen belegen Wechsel von Holz zu Kohleverbrennung

Während sich die Menschen heute aufgrund der Klimakrise gezwungen sehen, auf Kohle zu verzichten, waren es auch damals klimatische Bedingungen, die die Menschen von Jirentaigoukou dazu brachten, erstmals Kohle zu verbrennen. Denn die Forscher konnten zeigen, dass die Bewohner der Region vor 4600 bis 4300 Jahren noch Holz und Zweige als Brennstoff verwendeten. Holz sei jedoch aufgrund von klimatischen Veränderungen und zunehmender Trockenheit zu einem seltenen Gut geworden, heißt es in der Studie – zu schade, um es zu verbrennen. Folglich sind die Menschen zum Verbrennen von Kohle übergegangen, vermuten die Wissenschaftler.

Und nicht nur das: Offenbar waren die Bewohner auch in der Lage, den Brennwert des Rohstoffs aus verschiedenen Kohlevorkommen genau einzuschätzen. So waren um den Ausgrabungsort der Forscher sechs Stellen mit Kohlevorkommen zu finden. Die Bewohner von Jirentaigoukou förderten dort am meisten, wo sich die Kohle mit dem höchste Brennwert befand. Die Kohle wurde demnach ausgewählt, um die nötige Energie für die Herstellung von Keramik und die Metallverarbeitung zu erzeugen. (fmg)