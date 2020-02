Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Verlierer ist das ganze Land

So verwirrend der Mittwoch endete, so gut begann der Donnerstag: Auf Facebook verkündete Nordhausens OB Kai Buchmann (pl) eine Genehmigung des städtisches Haushaltsplans. Voriges Jahr hatte das Monate gedauert. Nach der offiziellen Verkündung ermögliche dies einen reibungslosen Start ins neue Jahr, verkündete er und kommentierte zugleich die Geschehnisse in Erfurt, die nur wenige Stunden nach dem Post noch verwirrender wurden „Wer seit gestern nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist… das ist zu 100 Prozent richtig.“

Man sollte mit Blick gen Landeshauptstadt und in verwirrenden Tagen wie diesen die spärlichen Positivmeldungen ganz besonders genießen, bedeuten sie doch ein kleines Stück Sicherheit. Die Landespolitik aber wird sich nun über Wochen wenn nicht Monate vornehmlich mit sich selbst beschäftigen. Leidtragender ist das ganze Land, also auch der Kreis und jede Südharzer Kommune, die nun im schlimmsten Falle deutlich länger auf klare Ansagen – so etwa über Finanzen und Förderungen – warten müssen.