Konzept für Nordhäuser Weihnachtsmarkt geht auf

Der Nordhäuser Weihnachtsmarkt 2019 ist Geschichte. Grund für die Stadtverwaltung, ein erstes Resümee zu ziehen. „Auch in diesem Jahr wollten wir einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt gestalten, der mit noch mehr weihnachtlicher Beleuchtung und gemütlicher Atmosphäre zum Verweilen einlädt“, sagte Stephanie Aurin, Sachgebietsleiterin für Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement im Rathaus. Der Weihnachtsmarkt wartete auf dem Areal zwischen den Rathäusern zum ersten Mal auf dem Lutherplatz mit einem erweiterten Angebot für Kinder und einem Vereinsangebot auf dem Nikolaiplatz auf. Der beleuchtete Petriturm verwies auch in diesem Jahr weithin strahlend auf die weihnachtliche Rolandstadt und ihren Markt. „Die vielen Besucher und Gäste gaben dem erweiterten Konzept recht: An den Abenden und vor allem den Wochenenden war der Markt gut bis sehr gut besucht, und auch die Händler äußerten sich positiv“, berichtete Stephanie Aurin.

Großen Anklang gefunden habe auch das Hexenhaus, das in diesem Jahr erstmals seinen künftigen Platz auf dem Lutherplatz beziehen konnte. Anfängliche Schüchternheit von Klein und Groß, das Haus zu betreten und zu nutzen, wich bald der Faszination und führte dazu, dass darin und davor stattfindende Veranstaltungen gut angenommen wurden. Schwieriger für die Händler – aber doch nicht zu beeinflussen – sei jedoch das diesjährige Wetter gewesen, so Aurin. Fast alle Wochenenden waren von Schauern oder starkem Regen durchsetzt, was manchen Gast vom entspannten Bummeln sicherlich abgehalten habe. Auch sei durch den Regen das Entzünden der Feuerschalen auf dem Nikolaiplatz zum größten Teil unmöglich gewesen. Das Resümee der Organisatoren fällt jedoch durchaus positiv aus, wenngleich notwendige Veränderungen erkannt wurden und Plätze wie Gestaltungen überdacht, angepasst oder erweitert werden. Ein besonderes Dankeschön richtet die Stadtverwaltung an die Unterstützer und Sponsoren des diesjährigen Nordhäuser Weihnachtsmarktes.