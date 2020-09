Kostenloser Schwimmtag für Senioren in Nordhausen

Ein kostenloser Seniorenschwimmtag im Badehaus Nordhausen findet am Mittwoch, 16. September, statt. Beginn ist 10 Uhr. Ab 10.30 Uhr können alle Interessierten zudem an der Wassergymnastik teilnehmen. Zum Seniorenschwimmtag haben Teilnehmer über 60 Jahren freien Eintritt. Im Rahmen des Schwimmtages kann zwischen 10 und 12 Uhr obendrein das Sportabzeichen in der Kategorie Schwimmen abgelegt werden. Daran können auch jüngere Sportfreunde teilhaben.