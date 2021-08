America's Got Talent "Americas Got Talent": Krebskranke Sängerin rührt Heidi Klum

New York. Jane Marczewski hat Krebs und eine Überlebenschance von zwei Prozent - ihr Auftritt bei "America's Got Talent" berührt Heidi Klum.

"Nightbirde" - so nennt sich Jane Marczewski sobald sie singt. Auch während ihres Castings bei der US-amerikanischen Talentshow "America's Got Talent" stellte sich die Musikerin mit ihrem Spitznamen vor. Allerdings rührte die Jury rund um Model Heidi Klum nicht nur das strahlende Gesicht der 30-Jährigen, ihr Lächeln oder gar ihre Engelsstimme: Die Sängerin hat Krebs und erzählte im Fernsehen ihre Geschichte.

Der Krebs breitet sich in Marczewskis Lunge, Wirbelsäule und Leber aus. Ärzte gaben der jungen Frau eine Überlebenschance von gerade einmal zwei Prozent. In ihrem eigenen Song "It's okay" sang die Kandidatin der 16. Staffel über ihr vergangenes Jahr und damit auch über die schweren Stunden, die ihre Erkrankung mit sich bringt. Lesen Sie auch: Philipp Mickenbecker: YouTube-Star stirbt mit nur 23 Jahren

Die Jury war von ihrem Auftritt begeistert. Juror Simon Cowell drückte seinen goldenen Buzzer, der Marczewski unabhängig von der Bewertung der anderen Jury-Mitglieder in die Live-Shows schicken sollte. Auch Heidi Klum war sichtlich gerührt.

Krebskranke Sängerin beendet krankheitsbedingt ihre Teilnahme

Ein paar Wochen nach ihrem Auftritt musste Marczewski ihren Traum jetzt aber aufgeben. Auf Instagram gab sie bekannt, dass sich ihr Gesundheitszustand stark verschlechtert hat. Sie brauche ihre Energie jetzt für den Kampf gegen den Tumor.

Die Nachricht über das Aus der Sängerin bedrückt nicht nur Fans im Netz, sondern auch Klum. Auf demselben Netzwerk widmet sie der aus Ohio stammenden Künstlerin nun einen Post: "Wir werden deine Energie, deine Leidenschaft und deine wunderschöne Stimme bei den Live-Shows vermissen. Deine "America's Got Talent"-Familie liebt und glaubt dich." Auch interessant: Heidi Klum spricht über GNTM-Nachfolge: Wird es Leni Klum? (fmg)