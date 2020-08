Kreissparkasse baut in Nordhausen eine ihrer Filialen um

In diesen Tagen tut sich einiges in der Selbstbedienungsfiliale der Nordhäuser Kreissparkasse in der Atriumpassage. Die Kreissparkasse investiert an diesem Standort in größere Umbau- und Modernisierungsarbeiten, berichtet die Sprecherin des Vorstandes, Vera Angelstein. Die neue SB-Filiale am alten Standort soll dabei nicht nur moderner, sondern auch kundenfreundlicher werden. Die Selbstbedienungsfiliale bleibt daher für die nächsten acht Wochen geschlossen. Den Kunden stehen ortsnahe Alternativen – wie die Filialen am Kornmarkt, in der Grimmelallee oder die SB-Filiale in der Bochumer Straße – zur Verfügung.