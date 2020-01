Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreissportbund in Nordhausen: Vereine müssen Fördermittel beantragen

Vereine, die sich Sportfördermittel erhoffen, müssen diese bis zum Monatsende beantragen. Wie der Nordhäuser Kreissportbund informierte, sollten die Anträge online über das Vereinsprogramm „unser-Sportverein.net“ erfasst und abgeschlossen werden. Anschließend sollten sie ausgedruckt und unterschrieben an den Kreissportbund geschickt oder in dessen Geschäftsstelle abgegeben werden.

Bis Ende Februar müssen die Verwendungsnachweise zur Sportförderung 2019 im Original in der KSB-Geschäftsstelle abgegeben werden. Die Vordrucke wurden den Vereinen im Dezember gemailt.

Zum neuen Vereinsprogramm „unser-Sportverein.net“ veranstaltet der Kreissportbund am 24. Januar um 18 Uhr in seinen Räumen in der Gerhart-Hauptmann-Straße 2 in Nordhausen eine Schulung. Anmeldungen bitte telefonisch unter 03631 / 98 47 65.