Krieg in der Ukraine: Marine schickt Korvette "Erfurt" auf Nato-Mission

Der Ukraine-Konflikt mit Russland ist am 24. Februar eskaliert: Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Die ukrainische Regierung erwartet jetzt Panzerangriffe auf Kiew.

Krieg in der Ukraine: Russland greift Kiew an

Wilhelmshaven. Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine schickt die Deutsche Marine eine zusätzliche Korvette zur Verstärkung der Nato-Nordflanke. Die Korvette «Erfurt» soll Samstag von Wilhelmshaven aus aufbrechen.

Dann soll sie dem Marineverband «Standing Nato Maritime Group 1» anschließen, wie die Marine in Wilhelmshaven am Freitag mitteilte. Dieser Verband ist den Angaben zufolge vor allem für die Kontrolle und den Schutz wichtiger Seewege im Nordatlantik sowie in der Nord- und Ostsee zuständig.

Die Verstärkung der Nordflanke der Nato sei ein konkreter Ausdruck für die enge Verbundenheit mit ihren Bündnispartnern, teilte die Marine weiter mit. «Unsere Alliierten und Bündnispartner können darauf vertrauen, dass die Deutsche Marine ihren Beitrag zur Stärkung der Einsatz- und Verteidigungsbereitschaft der Nato leistet.»

Schiff wird von Mittelmeer-Mission abgezogen

Das rund 90 Meter lange Kriegsschiff mit rund 60 Soldatinnen und Soldaten an Bord wird von einer anderen Mission im Mittelmeer abgezogen. Wie die Marine mitteilte, war die Korvette am vergangenen Samstag von ihrem Heimathafen Warnemünde ausgelaufen, um an der UN-Friedensmission Unifil vor der libanesischen Küste teilzunehmen. Aktuell liegt das Schiff in Wilhelmshaven. Außerdem war das Schiff früher am Horn von Afrika im Einsatz.

Der Marineverband «Standing Nato Maritime Group 1» besteht laut der Bundeswehr in der Regel aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie einem Versorgungsschiff von Flotten nahezu aller Mitgliedsstaaten der Nato. Deutschland beteiligt sich immer mit einem Schiff.

Das später "Erfurt" genannte Kriegsschiff wurde von 2005 bis 2006 gebaut und in Rostock stationiert. Mehrmals musste das Schiff wegen Schäden oder baulichen Mängeln repariert werden.

Deshalb heißt Schiff "Erfurt"

Die "Erfurt" gehört bei der Bundesmarine zu einer Gruppe von fünf Korvetten und hat vornehmlich die Aufgabe in Randmeeren und Küstengewässern aufzuklären und zu überwachen, kann aber auch Ziele auf See und an Land bekämpfen. Grundsätzlich möglich sind auch möglich, die gegnerische Kommunikation zu stören und Minen zu legen. Dazu kommt der Einsatz gegen Terroristen und Piraten

Die Schiffe der Korvette-Klasse sind nach deutschen Großstädten benannt, die ansonsten keine direkte Verbindung zur Marine besitzen. Somit die Marine im Land besser verankert werden.

