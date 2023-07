Kronprinz Haakon wird kurz vor Mette-Marit 50

Oslo Für die Familie des norwegischen Kronprinzen gibt es jede Menge Grund zum Feiern: Jüngst hat Tochter Ingrid Alexandra die Schule beendet, nun wird der Thronfolger 50. Und das ist noch nicht alles.

Ob beim Kicken mit dem Fußballstar Erling Haaland, bei offiziellen Anlässen oder privat beim Wandern in der schier endlosen norwegischen Natur: Norwegens Kronprinz Haakon hat es gelernt, in den unterschiedlichsten Situationen eine gute Figur abzugeben.

Der Sohn von Staatsoberhaupt König Harald V. und Königin Sonja (beide 86) ist ebenso wie seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit (49) längst zu einem Aushängeschild des norwegischen Königshauses geworden, auf das sich der Osloer Hof ebenso verlassen kann wie die gesamte Nation. Am 20. Juli wird Haakon, der eines Tages aller Voraussicht nach einmal König von Norwegen sein wird, 50 Jahre alt.

Sommergrüße aus dem hohen Norden

Nur einen knappen Monat nach ihm feiert auch Mette-Marit ihren 50. Geburtstag, womit das Kronprinzenpaar in diesem Sommer gemeinsam die 100 voll machen wird. „Das ist gut so. Wir stehen quasi mitten im Leben“, sagte Haakon dazu im Frühjahr der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Zur Feier des runden Doppel-Geburtstags ist das Paar seitdem in verschiedene Regionen des Landes gereist.

„Wir dachten, es wäre schön, ein wenig herumzureisen und etwas von Norwegen gemeinsam mit anderen zu erleben“, sagte Haakon. Vor wenigen Tagen schickte er gemeinsam mit seiner Familie via Instagram ein paar Sommergrüße aus dem hohen Norden des Landes, wohin sie mit dem Königsschiff „Norge“ gereist sind. „Einen schönen Sommer wünscht die Kronprinzenfamilie“, hieß es zu sommerlichen Bildern von Haakon, Mette-Marit und ihren beiden groß gewordenen Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und Prinz Sverre Magnus (17).

Die große Geburtstagsparty folgt schließlich am 25. August: An ihrem 22. Hochzeitstag laden Haakon und Mette-Marit zur „Hinterhofparty“ am Osloer Schloss ein. Dabei soll neben ihren 50. Geburtstagen auch ihre skandinavische Heimat an sich gefeiert werden: „Gemeinsam mit Menschen aus dem ganzen Land möchte das Kronprinzenpaar die Gelegenheit nutzen, um das Norwegen zu feiern, das wir in diesen 50 Jahren mitgestaltet haben“, ließen die beiden vorab verlauten.

Auf dem Boden geblieben

Locker, modern und volksnah: So wie andere Königshäuser versuchen die Norweger, möglichst am Boden geblieben aufzutreten. Haakon und Mette-Marit gelingt das exzellent. Ihre Familie gilt als aufrichtig, herzlich und zeitgemäß, das zeigte sie zuletzt wieder einmal bei einem jährlich veranstalteten Fußballspiel gegen ein Team, das das Ziel verfolgt, Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zusammen zu bringen: Haakon, Mette-Marit, Ingrid Alexandra und Sverre Magnus legten sich bei teils kräftigem Regen ordentlich ins Zeug, verloren trotz Unterstützung der Nationalmannschaftskapitäne Maren Mjelde und Martin Ødegaard am Ende aber erneut knapp. 2022 war auch Erling Haaland bei einem solchen Spiel dabei gewesen.

Gemeinsames Kicken statt öffentliche Streitereien: Skandale, wie sie etwa das britische Königshaus zuletzt immer wieder erlebte, sind den Royals in Oslo weitgehend fremd. Lediglich vereinzelte Kontroversen um Haakons Schwester Prinzessin Märtha Louise (51) und ihren Partner, den Schamanen Durek Verrett (48), haben für etwas Unruhe gesorgt.

Die Kronprinzenfamilie tritt dagegen stets solide auf - Haakon oft als sportlicher, naturverbundener und umweltbewusster Thronfolger, der das Surfen und Skifahren liebt, gerne Musik hört und auch mal mit dem Fahrrad zum Schloss fährt. Mette-Marit gilt derweil als große Literaturfreundin, der das Leben an der frischen Luft ebenfalls am Herzen liegt. Bei Auslandsreisen werden die beiden zudem häufig von Wirtschafts- oder Kulturdelegationen begleitet. Daheim ist die Familie in der Residenz Skaugum knapp 25 Kilometer westlich von Oslo.

Haakon springt ein

Märtha Louise ist übrigens knapp zwei Jahre älter als der am 20. Juli 1973 in Oslo geborene Haakon. Erst eine Verfassungsänderung im Jahr 1990 machte es möglich, dass weibliche Erstgeborene Staatsoberhaupt werden können. Da dies aber nicht rückwirkend gilt, wird Haakon eines Tages den Thron von seinem Vater erben, nicht seine ältere Schwester.

Schon heute springt Haakon regelmäßig für seinen königlichen Vater bei offiziellen Terminen und Anlässen ein. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der König in die Jahre gekommen ist, seit geraumer Zeit am Stock geht und in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder im Krankenhaus behandelt werden musste. Fällt Harald aus oder ist auf Reisen, dann ist Haakon da.

„Sie sind sehr tüchtig, sie übernehmen mehr und mehr von unseren Aufgaben und helfen uns sehr“, sagte der König im Juni bei einem Besuch in Dänemark über seinen Sohn und seine Schwiegertochter. Er und seine Frau Sonja sind sich sicher, dass Haakon dem künftigen Job als König gewachsen sein wird. In ferner Zukunft wird dann schließlich Haralds Enkeltochter Ingrid Alexandra, die jüngst nach 13 Jahren erfolgreich die Schule beendete, auf dem Thron sitzen - als erstes weibliches Staatsoberhaupt von Norwegen überhaupt.