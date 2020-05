Kubanisches Flair im Kickelhähnchen von Geschwenda

Auf dem Kickelhähnchen zieht karibisches Flair in die Gaststätte, die mit Silvio Donatien Sagebien einen neuen Pächter hat. Mit seiner Lebensgefährtin Peggie Schierle betrieb er zuletzt ein Restaurant in Saalfeld. Jetzt öffnen sie am 2. Juni ab 11 Uhr die „Kubanische Bar & Gaststätte La Guantanamera“ am Geschwendaer Sportplatz. Das Gebäude haben sie von der Gemeinde gepachtet. In der Küche sind die Handwerker noch bei den letzten Arbeiten. Beide Gasträume sind eingerichtet, inklusive Karibik-Poster, Fahnen sowie Speise- und Getränkekarten als Deko. Allerdings können nicht alle 60 Plätze wegen der Corona-Schutzbestimmungen genutzt werden. Auch der Barbetrieb wird noch ohne Tanzabende auskommen. Auf die Gäste warten deutsche und kubanische Gerichte, Cocktails und Snacks. Die Spezialität des Hauses ist Congri, Reis mit schwarzen Bohnen und Fleischbeilagen. Geöffnet ist vorerst außer montags von 11 bis 22 Uhr.