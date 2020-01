Kunstvolle Unterlagen: Thüringer Wirtschaftsarchiv öffnet seine Akten

Tausende Akten stapeln sich beim Thüringer Wirtschaftsarchiv e.V. (TWA). Die Hinterlassenschaften ehemaliger Unternehmen im Bereich der IHK Erfurt. Unterlagen von Unternehmen, von denen die Wirtschaft in Mittel- und Nordthüringen einst geprägt wurde. Seit nunmehr bereits neun Jahren wird das TWA kontinuierlich ausgebaut, Unterlagen werden gesichtet, ausgewertet, sortiert. Die Regale füllen sich inzwischen mit einem ansehnlichen Stück Thüringer Wirtschaftsgeschichte. Das Archiv bietet eine Möglichkeit, vor allem die Zeitzeugnisse von Unternehmen zu bewahren, die es inzwischen nicht mehr gibt. Dokumente, die ohne diese Lagerkapazität vermutlich entsorgt worden wären, die nach Insolvenzen und Geschäftsaufgaben dem Reißwolf zum Opfer gefallen wären.

Bei der Sichtung der Bestände aufgefallen sind seit langem schon die auf Firmenpapier verfassten Korrespondenzen. Denn diese verfügen oft über Briefköpfe, die kleinen Kunstwerken gleichen. Deshalb wird derzeit von jedem archivierten Unternehmen ein Exemplar ausgewählt, das später digitalisiert und auf einem Portal online einsehbar gemacht werden soll. Wie Archivmitarbeiterin Lydia Schröder weiß, reicht der älteste gestaltete Geschäftsbrief (der bis jetzt gesichtet wurde) bis ins Jahr 1870 zurück.

Die Lampenfabrik Kaestner & Toebelmann wurde 1874 in der Franckestraße gegründet – 1939/40 wurde sie liquidiert. Bekannt wurde sie vor allem durch die „Sturmtrotz"-Petroleumlampe.

In der Preßlauer Straße (heute Clara-Zetkin-Straße). Seit 1881 war das Stuttgarter Unternehmen auf dem Markt – mit verschiedenen Niederlassungen, u.a. in Erfurt, Chemnitz, Köln und Chicago.

Die Mühle in Bischleben wurde um 1880 errichtet – bis zur Wende wurde in den VEB Mühlenwerken noch produziert. Der Klinkerbau steht heute noch, wurde zu einer Wohnanlage umgebaut.

Seit 1929 werden in der Tiergartenstraße „nahtlose Gummiwaren" hergestellt. Zu DDR-Zeiten wurden dort im VEB Plastina die sozialistischen Standard-Kondome „Mondos" hergestellt.

In der heutigen Magdeburger Allee (Magdeburger Straße 37) wurde 1863 das Unternehmen Schumann & Küchler gegründet. Die spätere „Johannesfelder Maschinenfabrik" warb mit einem breiten Produktionsspektrum.

Mit der Fabrikation von Lederwaren beschäftigte sich „Lederlucke" in Ilversgehofen, in der Mittelhäuser Straße. Später wurde daraus die Durana-Schuhfabrik, ab 1934 Hess-Schuhfabrik, 1948 wurde sie den Vereinigten Erfurter Schuhfabriken zugeordnet.

Die Schuhfabrik Hofmann & Stenger wurde wurde 1900 in der Dreysestraße (heute Sorbenweg) gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen zuerst enteignet und später zum Werk II der Schuhfabrik Paul Schäfer gemacht. Heute wird das Gebäude als Schulungsgebäude genutzt.

Der Born-Senf kommt ursprünglich aus Ilversgehofen. In der Mittelhäuser Straße 46 wurde 1820 mit der Produktion begonnen Spezialität Tafelsenf, Essigsprit, Knochenkohle, Beinschwarz,...

Schmieröle und Fette waren die Spezialität die Chemischen Fabrik Wolzendorff, die 1892 in Gispersleben gegründet wurde. Eines der bekanntesten Produkte war das „Gispanol".

Garn-und Strumpfwaren gab es ab 1846 bei August Süssmann in der Neuestraße 2400. Damals wurde noch mitten in der Stadt produziert.

Die Pumpenfabrik von Otto Schwade nahm einst eine große Fläche in der Melchendorfer Straße ein. Bekannt wurde das Unternehmen allerdings nicht mit Pumpen, sondern mit Flugzeugmotoren.

Im Erfurter Norden, in der Stotternheimer Straße, standen die Produktionsgebäude von Wilhelm Hollenbeck. In diesem Werk entstanden ein Großteil der Betonelemente, die für Neubauten in der Stadt zum Einsatz kamen. Auch nach dem Krieg wurden in der Region weiter Betonbauteile hergestellt.

Kitschgrenze war schnell erreicht

Er stammt aus der Zeit, in der damit begonnen wurde für Briefe und Rechnungen vorgedruckte Briefbögen zu benutzen, aus der Zeit des industriellen Aufschwungs, in der die Konkurrenz immer größer wurde, sich die Unternehmen um neue Märkte bemühen mussten. Erst waren es einzelne Ornamente, Prägedrucke oder Abbildungen der gefertigten Produkte, später wurde der komplette Briefkopf mit Grafiken gefüllt. Diese ermöglichten es, auf kleinstem Raum bis ins Detail zu gehen, was zuerst zu einer Flut von Ornamenten nebst trompetenden Engeln führte. Die Kitschgrenze und die Einsicht der Fabrikanten war schnell erreicht - lange hielten sich diese „Kunstwerke“ deshalb nicht am Briefkopf.

Zur Jahrhundertwende wechselte dieser Trend dann zur Darstellung von Firmengebäuden und Produktionsstätten. Die Lithographien ermöglichten es, dass sich die Firmen von ihrer besten Seite zeigen konnten. Je nach Bedarf wurde die Dimension etwas kaschiert, wurden Gebäudeteile ergänzt, die erst gebaut werden sollten. Und die Kessel standen stets unter Dampf: Es gibt keine Darstellung, auf der nicht dicker und möglichst dunkler Qualm aus den Schornsteinen steigt. Und wenn es einen Gleisanschluss gab, musste dieser (mit qualmender Lok) unbedingt mit auf die Abbildung. Zeugte dieser doch vom Erfolg und der Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Es ging immer nur darum, die Geschäftspartner zu beeindrucken.

Anstelle der Ornamente wurden in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts bevorzugt Auszeichnungen abgebildet wie die auf diversen Industriemessen erhaltenen Medaillen. Und diese wurden im großen Stil vergeben. An der Bedeutung und Wertschätzung diverser Zertifikate hat sich bis heute nichts geändert - oft sind sie mehr Schein, als Sein. Schnell wurde dabei aus einem Unternehmen mit den verschiedensten kleinen Niederlassungen in unterschiedlichsten Orten ein imposanter Fabrik-Komplex. Der Grafiker machte es möglich.

Briefkopf-Design ändert sich mit dem ersten Weltkrieg

Der Wiedererkennungswert der Firmengebäude war meist aber trotzdem gegeben. Aus heutiger Sicht lohnt sich mitunter durchaus der Vergleich mit der Realität. Dank dieser Darstellungen lässt sich heute noch erkennen, dass dieses und jenes Gebäude einst zum Fabrikkomplex gehörten. Auch wenn es inzwischen mehrfach um- und ausgebaut wurde und ganz anderen Zwecken dient.

Mit dem ersten Weltkrieg veränderte sich dann alles - auch das Briefkopf-Design. Es wurde wesentlich schlichter. Es wurden kaum noch Gebäude abgebildet, meist blieb es beim Logo der Firma. Selbst auf das Produktionsspektrum wurde verzichtet.

Heute sind die alten Briefköpfe begehrte Sammlerobjekte - vor allem für Heimatforscher. Denn sie verraten sehr viel. Vom Gründungsjahr bis zum Unternehmensprogramm - und sie zeigen, dass die Thüringer einst eine richtige Wirtschaftsmacht waren.