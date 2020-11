Kyffhäuser-Gymnasium bleibt geschlossen

Für die Schülerinnen und Schüler des Kyffhäuser-Gymnasiums geht es in dieser Woche mit dem Distanzunterricht weiter. „Aufgrund positiver Covid-19-Testungen an unserer Schule wird das gesamte Gymnasium bis einschließlich Freitag, 20. November, in die Phase Rot versetzt. Demnach bleibt die Schule für alle Klassen vorerst geschlossen“, teilt die Schule zu Wochenbeginn auf ihrer Internetseite mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„In Phase Rot gehen wir komplett in den Distanzunterricht. Der Unterricht erfolgt über die Thüringer Schulcloud“, erläutert Schulleiterin Silvia Exner am Montag.

Am vergangenen Mittwoch waren zwei positive Testergebnisse eines Zwölftklässlers und eines Lehrers bekannt geworden, woraufhin die Schule ab Donnerstag geschlossen blieb. Die Schließung war zunächst bis Montag angekündigt.

Man wolle jetzt erst mal die Testergebnisse abwarten, so die Schulleiterin. Am Donnerstag waren über 100 Kontaktpersonen, darunter alle Lehrer, getestet worden. Am Montag folgten weitere Tests. Die Schulleiterin muss ab Dienstag ebenfalls daheim bleiben.

Derweil ging in der Lokalredaktion die anonyme Beschwerde eines „besorgten Elternteils“ ein, indem dieser einen scheinbar ungezügelten Karnevalsauftakt an der Schule beklagt. Dieser Tag sei an der Schule „dazu genutzt worden, um gegen die wichtigsten Coronabestimmungen zu verstoßen“, beruft sich der Absender auf Fotos in mehreren Whatsapp-Gruppen verschiedener Altersstufen mit Schülern und Lehrern ohne Masken und Abstand.

„Wir hatten keine Feier am 11.11.“, weist die Schulleiterin einen Zusammenhang mit den Corona-Fällen zurück. An jenem Tag, ebenfalls der Mittwoch, seien die Schüler normal zum Unterricht gekommen, jedoch seien Kostüme erlaubt gewesen. „Wir haben viel getan in den letzten Wochen, um den Unterricht abzusichern“, unterstreicht Exner. Dies werde jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt.