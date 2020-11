Kyffhäuserkreis plant schärfere Regeln für Maskenpflicht

Eine neue Allgemeinverfügung für den Kyffhäuserkreis könnte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) am Dienstag herausgeben. Damit würden verschärfte Regeln gelten. „Wir rechnen damit, dass der Inzidenzwert von 50 am Dienstag überschritten werden könnte“, sagte der Pressesprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Am Montag lag der Wert, der die Infektionen mit Sars-Cov19 auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen anzeigt, bei 49,9. Das Gesundheitsamt hatte bis Montagmittag eine weitere Coronainfektion und damit 122 aktuell bestätigte Fälle gemeldet. Wo sich die Infizierten angesteckt haben, sei inzwischen für das Gesundheitsamt nicht mehr in jedem Einzelfall nachvollziehbar. Die Mitarbeiter betreuen zurzeit 47 Infizierte und 316 Kontaktpersonen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Landkreis erwägt mit einer Allgemeinverfügung, die Maskenpflicht auszuweiten. Wie in anderen Landkreisen, die bereits zu den Risikogebieten zählen, sollen Wochenmarktbesucher eine Maske tragen, auch über eine Maskenpflicht an Bushaltestellen und in Fußgängerzonen werde nachgedacht. Man diskutiere diese Festlegungen allerdings noch und wäge ab, ob diese Beschränkungen der Freiheitsrechte zu weit gingen, so Thiele.

Bekannt wurde am Montagnachmittag eine Infektion eines Kindergartenkindes. Das Kind besucht die Kindertagesstätte Helbespatzen in Ebeleben. Das Bildungsministerium hat die Einrichtung auf rot gestuft. Mehrere Personen seien in Quarantäne. Die Einrichtung werde ab Dienstag nur noch eine Notbetreuung anbieten für Kinder, die keinen Kontakt mit dem betroffenen Kind hatten und deren Eltern berufstätig sind, erläuterte der Sprecher des Landratsamtes.

In der Senioreneinrichtung K&S in Sondershausen hatten sich auch nach einem zweiten Test bei Bewohnern und Mitarbeitern keine weiteren Infektionen gezeigt. Zuvor war ein Ergotherapeut, der die Bewohner des Heims extern betreut, positiv getestet worden, Im Awo-Seniorenheim in Roßleben wurde am Montag damit begonnen, bei allen Bewohnern und Mitarbeitern einen zweiten Abstrich zu nehmen, um eine eventuelle Infektion feststellen zu können.