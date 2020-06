Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis Nordhausen investiert in seine Schulen

Die Schulen sind dem Landkreis sehr wichtig. Landrat Matthias Jendricke (SPD) betont es mehrfach in der Sitzung des Kreisausschusses. Dessen Mitglieder teilen diese Meinung. Und so beschließen sie ausnahmslos einstimmig, dass beachtliche Geldsummen aus dem Kreishaushalt verschiedenen Schulgebäuden zugutekommen.

Der Landkreis investiert die Haushaltsmittel in den Brandschutz. Allein 125.000 Euro fließen dieses Jahr in die Görsbacher Grundschule. Dort soll ein zweiter baulicher Rettungsweg errichtet werden. Auch die Grundschule in Niedergebra benötigt einen höheren Brandschutz, weil das Gebäude in den Jahren 2021 und 2022 zusätzlich die Sollstedter Schüler aufnehmen soll, während deren Haus saniert wird. Die Gegebenheiten müssen der neuen Situation angepasst werden. Der Kreisausschuss hat dafür 95.000 Euro genehmigt. Der Umbau betrifft unter anderem Türen und Fenster.

Auch die Bleicheröder Grundschule soll sicherer werden, deshalb fließen dort 70.000 Euro aus dem Kreishaushalt. Außerdem erhöhen sich die Ausgaben für den Brandschutz in der Ellricher Regelschule um 13.000 und in der Bleicheröder Regelschule um 10.000 auf jeweils 175.000 Euro.