Landwirte in Görsbach sind schwalbenfreundlich

Nordhausen. Nordhäuser Naturschutzbund nutzt seine Mitgliederversammlung, um engagierte Südharzer auszuzeichnen.

Auszeichnungen prägten die jüngste Mitgliederversammlung des Nordhäuser Kreisverbandes des Naturschutzbundes (Nabu). So erhielt der Kirchenbauverein von Wülfingerode den Thüringer Naturschutzpreis. „Hier war der Nabu-Kreisverband maßgeblich mit beteiligt“, berichtet der Kreisvorsitzende Holger Thiemt.

Auch dieses Jahr konnten die Naturschützer in der Südharzer Region wieder mehrere Urkunden „Schwalbenfreundliches Haus“ verleihen. So an die Familie Goldhahn in Hainrode, die Verwaltung des Naturparks Südharz in Neustadt, die staatliche Regelschule in Wolkramshausen sowie die Agrarproduktion Goldene Aue in Görsbach.