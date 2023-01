Berlin Tragisches Unglück in Japan: Der frühere Ski-Weltmeister Kyle Smaine ist bei einem Lawinenabgang gestorben. Er war erst 31 Jahre alt.

In seinem Sport war Kyle Smaine einer der ganz Großen, ein Weltmeister. Nun ist er tot. Die Ski-Freestyle-Szene trauert. Der Wintersportler ist bei einem Lawinenabgang in Japan gestorben. Das Freestyle-Skiteam der USA gab seinen Tod in den sozialen Netzwerken bekannt.

Der 31-Jährige Kalifornier kam zuletzt jeden Winter nach Japan. Nur Stunden vor seinem Tod postete er, was ihn hier her trieb: Toller Schnee und ein Gelände, das jede Menge Spaß versprach, Fun ohne Ende. Diesmal wurde dem Snowboarder zum Verhängnis, dass er offenbar eine Lawinenwarnung missachtete.

Das Unglück ereignete sich in der zentraljapanischen Präfektur Nagano am Wochenende bei einer Skitour auf dem 2469 Meter hohen Berg Hakuba Norikura. Insgesamt waren fünf Männer unterwegs, zwei konnten sich in Sicherheit bringen. Drei wurden erfasst, einer von ihnen konnte sich retten, der Skifahrer Adam Ü.

Lawinen-Unglück: Der Ex-Weltmeister war für Werbeaufnahmen in Japan unterwegs

Mittendrin: Der Fotograf Grant Gunderson. Smaine sei etwa 50 Meter weit geschleudert worden. Er starb an inneren Verletzungen. Adam Ü sei 25 Minuten in 1,5 Meter tiefem Schnee begraben gewesen. An das Unglück werde er sich für den Rest seines Lebens erinnern, postet Gunderson auf Instagram. Es sei sein "schlimmster Alptraum".

Anders als Gunderson hatten sich die Skifahrer am Ende des Tages noch mal auf den Weg gemacht. Bei der Abfahrt seien sie auf eine Gruppe anderer Skifahrer gestoßen, von denen wohl einer die Lawine ausgelöst habe. Der "Mountain Gazette" sagte Adam Ü, "Wir hörten den Knall. Wir fingen an zu rennen und dann wurden wir getroffen".

Kyle Smaine wurde 2015 Halfpipe-Weltmeister. Zuletzt arbeitete er als Werbeträger. Auch in Japan war Smaine mehrere Tage für Werbeaufnahmen unterwegs. Am Sonntag fuhr er ohne Kamerabegleitung und nur aus Spaß. Es endete mit einer Tragödie.