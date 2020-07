Ins Gespräch kam Lena Kob (r.) vom Stadtmarketing bei ihren Geschäftsbesuchen unter anderem mit Jessica Ernst von Creativ in Sömmerda. Auch hier können die Kunden am 11./12. September Heimat shoppen.

Sömmerda. Über 40 Händler offerieren Extras bei Aktionstagen „Heimat shoppen“ am 11./12. September in Sömmerdas Innenstadt

Lebende Schaufensterpuppen und besondere Stadtführungen

Besuch erhielten neulich die Geschäftsleute der Innenstadt. Markus Heyn, Leiter Regionales Service-Center Weimar, Weimarer Land und Landkreis Sömmerda der IHK, Lena Kob vom Stadtmarketing sowie Katja Preuss, Geschäftsstellenleiterin der Kreishandwerkerschaft Weimar-Sömmerda, waren unterwegs in Sachen Aktion „Heimat shoppen“. Diese findet, teilt die Stadtverwaltung Sömmerda mit, am 11./12. September in der Innenstadt statt.

Das persönliche Gespräch im Vorfeld neben den regelmäßigen Treffen zur Vorbereitung der Aktion war Markus Heyn, Lena Kob und Katja Preuss besonders wichtig. „Nach der Zäsur durch die CoronaPandemie, in deren Folge zahlreiche Geschäfte längere Zeit geschlossen bleiben mussten, ist es umso wichtiger, auf den örtlichen Handel und seine Vorteile hinzuweisen und dies ins Bewusstsein der Kunden zu rücken“, so Heyn.

Bei ihren Besuchen in den Geschäften warben Markus Heyn, Lena Kob und Katja Preuss noch einmal für die Beteiligung an der Aktion und insbesondere auch am Late-Night-Shopping sowie an der Stadtführung. Deren Route schließt auch Geschäfte mit ein.

An den Aktionstagen beteiligen sich 43 Innenstadthändler, über die Hälfte von ihnen bietet am Freitag, 11. September, Einkaufsvergnügen bis 22 Uhr an. Und auch für Besuche in Geschäften im Rahmen der Stadtführung (11.9. um 20 Uhr sowie 12.9. um 11 und 13 Uhr) gibt es ausreichend Anmeldungen von Seiten der Händler.

Diese wollen zudem mit verschiedenen Aktionen wie Sektempfang, Rabatten, lebenden Schaufensterpuppen, Glasvorführungen oder Glückssteinen für Kinder die Kunden anlocken. Komplettiert wird das Einkaufserlebnis mit einem Chill-Out-Gelände auf dem Obermarkt mit Musik, einer Auktion sowie dem Anschnitt zweier großen Kuchen der Bäckereien Bergmann und Süpke am 12. September 14.30 Uhr auf dem Obermarkt.

An diesem Tag findet zudem der große Bauernmarkt statt.