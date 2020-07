Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lehrgang für Fischereischein in Schönfeld

Das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises veranstaltet einen Vorbereitungslehrgang zur Staatlichen Fischerprüfung in Artern im Ortsteil Schönfeld. Der Lehrgang umfasst 30 Stunden und findet am Samstag, 19. September, am Sonntag, 20., am Samstag, 26., und am Sonntag, 27. September, jeweils von 9 bis 16:30 Uhr statt. Egbert Thon leitet den Lehrgang im Anglerheim in Schönfeld. Die Kosten betragen für Jugendliche und Erwachsene 75 Euro (zuzüglich Lehrmaterial). Die Thüringer Fischerprüfung findet am Samstag, 7. November, statt und kostet 15 Euro. Für die Anmeldung zum Lehrgang und zur Fischerprüfung steht die Untere Fischereibehörde unter der Telefonnummer: 03632/ 741 347 zur Verfügung.

Mehr zur Fischerprüfung gibt es unter: www.thueringer-fischerschule.de.

