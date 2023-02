Lenn Kudrjawizki: Ukraine-Krieg zerreißt mir das Herz

Osnabrück Die Situation nach Putins Angriffskrieg in der Ukraine zerreiße ihm das Herz, sagte der 47-Jährige. Er erzählte auch von der Lage seiner Verwandten in der schwer umkämpften Stadt Charkiw.

Der Krieg in der Ukraine belastet den Schauspieler Lenn Kudrjawizki („Kroatien-Krimi“) nach eigenen Angaben emotional sehr. Kurz vor dem Jahrestag des Kriegsausbruchs sagte der 47-Jährige der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Es ist ein kaum zu ertragendes Gefühl. Abgesehen davon, dass für mich jeder Krieg jeglicher Logik entbehrt, hat dieser Krieg mir ein Stück weit Identität und Seele geraubt, mit denen ich groß geworden bin und die für mich Wurzeln bedeuten. Es zerreißt mir das Herz.“

In seiner Kindheit sei die Sowjetunion für ihn immer eine Welt aus vielen Völkern gewesen, sagte er. „Ich habe nicht zwischen Russland und Ukraine unterschieden, mir war es egal, ob mein Vater in der Ukraine geboren wurde und meine Mutter in Russland. Für mich war es ein russischsprachiger Kosmos.“ Russland begann den Krieg gegen das Nachbarland Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres.

Noch immer seien Verwandte von ihm in der schwer umkämpften Stadt Charkiw im Osten der Ukraine, sagte der Schauspieler. „Sie leben noch – in Angst und Schrecken. Und sie erzählen uns, wie das Nachbarhaus getroffen wurde und wie sie beten, dass ihr Haus nicht auch von Raketen getroffen wird.“