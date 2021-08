Lesecafé in der Stadtbibliothek in Nordhausen startet wieder

Nordhausen. Welche neuen Werke sind dieses Jahr die schönsten Leseerlebnisse? Die Bücherei will diese Frage am 11. August beantworten.

„In der Hoffnung, dass die Corona-Lage auch weiterhin Veranstaltungen zulässt, starten wir mit unserem beliebten monatlichen Lesecafé in das zweite Halbjahr 2021“, kündigt Hildegard Seidel, Leiterin der Nordhäuser Stadtbibliothek, an. „Wir starten mit dem ersten Lesecafé am Mittwoch, 11. August, um 16 Uhr im Ratssaal der Stadtbibliothek, das unter dem Motto ‘Die schönsten Leseerlebnisse 2021’ steht.“ Andrea Wilke und Hildegard Seidel stellen interessante und unterhaltsame Neuerscheinungen des Jahres vor. Trotz Corona und Lockdown habe es neue Bücher gegeben. Es lohne sich deshalb, die interessanten Sachbücher, spannenden Krimis, bewegenden Biografien und wunderbaren Leseerlebnisse vorzustellen, so Seidel.

Am Mittwoch, 8. September folgt um 16 Uhr am gleichen Ort die nächste Veranstaltung der Reihe. Diese ist dem 100. Geburtstag von Stanislaw Lem gewidmet. Bodo Seidel stellt den großartigen Autor und Philosophen vor, dessen Science-Fiction-Romane Millionen von Lesern fesseln. Am 12. September jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Dieses Jubiläum ist Anlass, auf den Autor und sein „Leben in der Zukunft“ zu blicken.

Für beide Veranstaltungen wird eine Voranmeldung empfohlen. Die aktuellen Hygieneverordnungen sind stets einzuhalten.