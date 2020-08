Lina und Lilly spenden Haare für krebskranke Kinder

25 Zentimeter sind ab. Lina Moritz hat sich das gut überlegt. Aber ein bisschen Überwindung kostete es dann doch, sich das extralange braune Haar so viel abschneiden zu lassen. Jetzt hält die Zehnjährige das Haarbündel in der Hand. „Das ist ein komisches Gefühl“, gesteht sie. Doch sie weiß, sie tut etwas Gutes. Lina spendet ihr Haar für krebskranke Kinder. Genau wie ihre große Schwester möchte auch die fünfjährige Lilly helfen. Schnipp, schnapp und schon ist bei ihr ebenfalls ein gehöriges Stück der Haare ab.

Mindestens 25 Zentimeter Haarlänge sind nötig

Friseurmeisterin Susan Rother freut die Hilfsbereitschaft der Mädchen. Es ist das erste Mal, dass sie in ihrem Salon Haar-Freund in Schönewerda die Schere für diesen guten Zweck ansetzt. „Im Fernsehen hatte ich eine Reportage über den Verein für krebskranke Kinder im Harz gesehen, der aus Haarspenden Perücken anfertigen lässt. Die Initiative finde ich toll. Seitdem beschäftigt mich der Gedanke“, schildert sie, wie die Sache ihren Anfang nahm.

Lina und Lilly wohnen mit ihren Eltern im Nürnberger Land. In den Ferien kommt die Familie oft zu den Großeltern nach Schönewerda. Ein Friseurbesuch gehört dann dazu. Susan Rother kennt die Familie. Als sich die Schwestern diesmal wieder zum Schneiden der Haarspitzen anmeldeten, berichtete sie ihnen von der Spendenmöglichkeit. Und sie erklärte, dass man mindestens 25 Zentimeter Haarlänge braucht. Denn beim Knüpfen von Perücken geht etwas Länge verloren.

Als Dankeschön ein paar bunte Strähnen

Anfangs zögerte Lina. Sie mag ihre Haarpracht, die bis zum Po reichte. Doch dann dachte sie an die kranken Kinder, die gar keine Haare mehr haben, redete mit ihrer Mutti und Oma darüber. Und sie entschied sich dafür. Auch Lilly ließ sich guter Dinge ihren blonden Zopf abschneiden. Die Vorher-Nachher-Fotos sind im Handy gespeichert. Voll Stolz werden sie gezeigt. Es ist ein schönes Gefühl, etwas für andere zu tun.

Das findet auch die Friseurin, die den Spenderinnen die Haare natürlich gratis schneidet. Als Dankeschön bekommen sie ein paar bunte Strähnen dazu. Rother wird die abgeschnittenen Haare an einen Friseursalon in Wernigerode schicken, mit dem der ebenfalls in Wernigerode ansässige Verein für krebskranke Kinder zusammenarbeitet. Sie hat auch schon für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz gespendet. „So etwas muss unterstützt werden“, sagt sie mit Nachdruck. „Man ist doch glücklich, dass man gesunde Kinder hat.“

„Das ist ein Highlight für jeden Friseur“

Susan Rother wünscht sich, dass sich noch mehr Menschen zur Haarspende entschließen. „Bislang war das nur mit chemisch unbehandeltem Haar möglich. Neuerdings dürfen die Haare auch gefärbt sein“, hat sie vom Verein erfahren. Dann blickt sie auf Lina und Lilly. „So lange Haare abschneiden zu dürfen, ist nicht alltäglich. Das ist ein Highlight für jeden Friseur – und ich durfte es gleich zweimal am Tag tun“, sagt sie und lacht. Am meisten freut sie, wofür das geschah.

„Unsere Haare wachsen sehr schnell. Vielleicht können wir in den nächsten Sommerferien schon wieder spenden“, kündigt Lina fröhlich an. Lilly nickt. Ihre neue Frisur gefällt den Mädchen gut.

