Löwentorstraße in Bleicherode wird voll gesperrt

In der kommenden Woche wird die Löwentorstraße in Bleicherode gesperrt. (Symbolbild)

Bleicherode. Nach Pfingsten wirkt sich eine Baustelle auf den Bleicheröder Stadtverkehr aus: Eine Straße wird gesperrt. In vier Straßen gelten Haltverbote.

„Wegen technischer Erweiterungen beim Bau der Trinkwasserleitung“ muss vom 25. Mai bis voraussichtlich 28. Mai die Löwentorstraße in Bleicherode voll gesperrt werden, kündigt das Nordhäuser Landratsamt an. Um den Umleitungsverkehr zu regeln sowie den öffentlichen Personennahverkehr zu sichern, müssen in diesem Zeitraum in der Bleicheröder Freiheitsstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Barbarastraße und Kleinspehnstraße Haltverbote angeordnet werden, erklärt die Kreisverwaltung. Die betroffenen Bürger werden um Verständnis gebeten.