Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lotto-Tippschein aus Ilm-Kreis gewinnt halbe Million Euro

Ein Geldregen hat einen Lottospieler vermutlich aus dem Ilm-Kreis beglückt. Am 9. Mai knackte der Spielteilnehmer in der Lotterie 6 aus 49 die Gewinnklasse 2. Er kann sich über 529.715,90 Euro freuen. Der Tippschein wurde in einer Annahmestelle im Ilm-Kreis abgegeben. 2018 konnte sich ein Teilnehmer aus dem Landkreis bei der Lotterie Eurojackpot über einen Großgewinn freuen, teilte Lotto Thüringen mit. Es handelt sich nunmehr um den 138. Großgewinn der Thüringer Staatslotterie in den vergangenen zehn Jahren und den vierten Großgewinn 2020. Jochen Staschewski, Geschäftsführer von Lotto Thüringen, gratuliert dem Gewinner herzlich. Die Gewinnklasse 1 wurde nicht geknackt, so dass in der Ziehung am 13. Mai 14 Millionen Euro im Jackpot sind.