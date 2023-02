Berlin. Durch IT-Probleme kommt es bei der Lufthansa zu großflächigen Störungen. Lesen Sie hier, welche Flüge verspätet sind oder ausfallen.

IT-Probleme bei der Lufthansa, immerhin Deutschlands größte Airline, sorgen derzeit für Chaos im Flugverkehr. Laut Unternehmen muss mit Verzögerungen bei der Abfertigung gerechnet werden – doch auch der Flugbetrieb ist betroffen: Diverse Flüge sind verspätet oder fallen gar aus. So finden Sie heraus, ob sie betroffen sind.

IT-Probleme bei der Lufthansa: Was genau ist das Problem?

Konkret gibt es bei der Lufthansa derzeit Probleme mit den IT-Systemen, die für das Einchecken und Boarding benötigt werden. An mehreren Flughäfen kam es zu langen Schlangen an den Check-In-Schaltern. Nach Informationen unserer Redaktion wird der Check-In am Flughafen Düsseldorf etwa "manuell" durchgeführt. Das nimmt allerdings mehr Zeit in Anspruch – und viele Flüge starten später.

Weil der Flughafen Frankfurt am Main als Drehkreuz der Lufthansa besonders betroffen ist, werden von der Deutschen Flugsicherung derzeit keine Flüge mehr dorthin geleitet. So soll eine Überfüllung des Airports verhindert werden.

Flugausfälle bei der Lufthansa: Welche Flüge sind betroffen?

Betroffen sind vor allem Flüge der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften. Am Flughafen Frankfurt am Main fallen besonders viele Flüge aus. Kleinere Flughäfen, die von der Lufthansa nicht angeflogen werden, können ihren Betrieb ohne Einschränkungen fortsetzen.

Um herauszufinden, ob es bei Ihrem Flug zu Verzögerungen kommt oder er sogar gestrichen wird, sollten Sie sich direkt auf der Webseite der Lufthansa oder bei den jeweiligen Flughäfen informieren. Die Links zu den Webseiten der Airports finden Sie hier:

Flughafen Frankfurt am Main (FRA): Abflug, Ankunft

Flughafen München (MUC): Abflug, Ankunft

Flughafen Berlin/Brandenburg (BER): Abflug, Ankunft

Flughafen Düsseldorf (DUS): Abflug, Ankunft

Flughafen Hamburg (HAM): Abflug, Ankunft

Flughafen Köln/Bonn (CGN): Abflug, Ankunft

Flughafen Stuttgart (STR): Abflug, Ankunft

Flughafen Hannover-Langenhagen (HAJ): Abflug, Ankunft

Flughafen Dortmund (DTM): Abflug, Ankunft

Flughafen Nürnberg (NUE): Abflug, Ankunft

Da sich die Lage derzeit dynamisch entwickelt, kann es auch kurzfristig zu Änderungen kommen. Wenn Sie für heute einen Flug gebucht haben, sollten Sie sich daher regelmäßig über den aktuellen Stand informieren. (nfz)