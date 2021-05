Rabat. Eine Frau aus Mali hat Neunlinge geboren. Damit übertraf die 25-Jährige namens Cissé die bereits sehr hohen Erwartungen der Ärzte.

Die Malierin Halima Cissé hat in einer Klinik in Marroko Neunlinge zur Welt gebracht. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mali mit. Die 25-Jährige und ihre Ärzte hatten nach einer Ultraschalluntersuchung eigentlich mit sieben Kindern gerechnet. Am Ende bekam Cissé fünf Mädchen und vier Jungs per Kaiserschnitt. "Der Mutter und den Babys geht es soweit gut", sagte Gesundheitsministerin Fanta Siby der Nachrichtenagentur AFP.

Die Kinder wurden laut marokkanischen Medien in der Stadt Casablanca geboren. Cissé war Ende März in das nordafrikanische Land verlegt worden, da dort eine bessere medizinische Versorgung zur Verfügung stand. Örtlichen Medienberichten zufolge waren die Ärzte besorgt um den Gesundheitszustand der jungen Frau.

Neunlinge: Für den Guiness-Weltrekord langt es nicht ganz

Der malische Arzt, der Cissé nach Marokko begleitete, hatte das Ministerium über den Zustand der 25-Jährigen informiert. Ministerin Siby gratulierte den Ärzten in Mali und Marokko zu ihrer Betreuung der und der Entbindung und wünschte "den Babys und der Mama ein langes Leben". Mutter und Kinder sollen demnach in einigen Wochen nach Hause zurückkehren.

Erfolgreiche Geburten von Neunlingen sind extrem selten. Das Guinness-Buch der Rekorde listet drei Fälle von Zehnlingen. Häufig überleben die Mehrlingskinder aber nicht, da sie meist zu früh geboren werden. Aus den USA ist aber auch ein Fall bekannt, in dem alle Babys nach einer Achtlingsgeburt überlebten.

