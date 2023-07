Palma/Mallorca. Mehrere Männer sollen auf Mallorca eine Frau (20) in einem Hotel am Ballermann vergewaltigt haben. Ein Foto zeigt die Verdächtigen.

Ein Haftrichter auf Mallorca hat die für Samstagvormittag erwartete Anhörung von sechs Urlaubern aus Deutschland – denen eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen wird – auf den späten Nachmittag verschoben. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (DPA) – ein Grund wurde nicht genannt.

Mallorca: Mutmaßliche Vergewaltigung am Ballermann – was bisher bekannt ist

Die sechs jungen Männer waren schon am Morgen in Handschellen in das Gericht in Palma de Mallorca gebracht worden. Ein Foto zeigt die Verdächtigen, die ihre Hemden über den Kopf, um nicht erkannt zu werden. Der Haftrichter muss entscheiden, ob die Urlauber in Untersuchungshaft müssen oder eventuell gegen Hinterlegung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt werden. Vergewaltigung kann in Spanien mit bis zu zwölf Jahren Gefängnis bestraft werden.

Die Polizei wirft zumindest einigen der Männer die Vergewaltigung einer deutschen Touristin (20) in einem Hotelzimmer am Ballermann vor. Die spanische Zeitung "Última Hora" hatte am Freitag (14. Juli) unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, die Polizei habe auf einem Handy der Verdächtigen ein Video der Vergewaltigung gefunden. Woher die Urlauber in Deutschland kommen, wurde nicht mitgeteilt.

Deutsche nach mutmaßlicher Vergewaltigung festgenommen – das war passiert

Einer der festgenommenen Deutschen habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann die 20-Jährige kennengelernt. Beide hätten später einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer des Mannes gehabt. Später sollen die fünf Freunde des Deutschen dazugekommen sein, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe schließlich aus dem Zimmer fliehen können und mit Hilfe des Rezeptionisten die Polizei alarmiert. (lro/jsn/dpa)