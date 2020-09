In Quedlinburg in Sachsen-Anhalt wurde ein Mann mit tödlichen Schussverletzungen gefunden.

Auf offener Straße hat ein bislang unbekannter Täter einen 73-Jährigen in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt am Montagabend erschossen. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin auf der Flucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll die Leiche am Mittwoch obduziert werden. Eine Sonderkommission hat die Arbeit aufgenommen, es werde wegen Mordverdacht ermittelt.

Am Montagabend hatten Zeugen gegen 18.45 Uhr mehrere Schüsse gehört und kurz darauf den Mann tot auf der Straße gefunden. Ersten Hinweisen zufolge könnte der Täter mit einem Fahrrad geflüchtet sein, hieß es.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und einem Fährtenhund nach einem Verdächtigen, konnte zunächst aber niemanden aufspüren. Die Polizei konnte das Opfer nach kurzer Zeit identifizieren. Bei dem Toten handelt es sich um einen 73-jährigen Quedlinburger.

Tödliche Schüsse: Motiv noch völlig unklar

Die Ermittler wollen nun etwa Zeugen befragen, um die Spur zum Täter aufzunehmen, wie die Polizeisprecherin sagte. Derzeit sei auch das Motiv für die Schüsse noch völlig unklar. Bereits kurz nach der Tat reisten Experten des Landeskriminalamts an, um Spuren am Tatort zu sichern. Ihre Auswertung könnte ebenfalls neue Erkenntnisse bringen, um den Fall aufzuklären. (dmt/dpa)