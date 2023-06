Essen. Erst Castrop-Rauxel, jetzt Essen: Im Ruhrgebiet ist es zu mehreren Massenschlägereien gekommen. Waren es Streitigkeiten im Clanmilieu?

Die Lage in Essen war in der Nacht unübersichtlich. Hunderte Menschen hatten sich in der Innenstadt versammelt, warum ist bisher unklar. Dann eskalierte die Gewalt: Mindestens 80 Personen gingen aufeinander los. Mehrere Beteiligte und zwei Polizisten wurden bei der Massenschlägerei verletzt, einige Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sei mit einem "größeren Aufgebot" und einem Hubschrauber im Einsatz gewesen, hieß es am Samstag.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach inzwischen von einer "Tumultlage". Als Grund vermutet er Streitigkeiten im Clanmilieu. Denn erst am Donnerstag war es im nahegelegenen Castrop-Rauxel zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

Auch interessant: Die Patinnen – Immer mehr Frauen an Spitze von Mafia-Clans

Massenschlägereien in Essen und Castrop-Rauxel

Dort wurden ebenfalls bei einer Massenschlägerei mehrere Personen verletzt, einige davon schwer. Ein Mann schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Auch am Freitagabend hatte sich in Castrop-Rauxel eine größere Gruppe von Menschen in der Stadt versammelt. Diese stand "offensichtlich in Zusammenhang mit der Auseinandersetzung am Donnerstag", heißt es von der Polizei. Zu Ausschreitungen kam es aber nicht.

Bereits nach dem Vorfall am Donnerstag in Castrop-Rauxel hatte die Polizei angekündigt, mehr Präsenz auf den Straßen zeigen zu wollen. Am Freitag wurden daher laut der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" 116 Menschen und 24 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Messer, Macheten und eine Schusswaffe sicher.

In Castrop-Rauxel sollen die verstärkten Maßnahmen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden, "weil wir zumindest davon ausgehen müssen, dass die sich möglicherweise noch mal treffen wollen", sagte ein Polizei-Sprecher-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Schon am Dienstag war es in der Stadt zu einem ersten Vorfall mit 20 Personen gekommen. (fmg/dpa/afp)