Ellrich. Thüringer Energienetze AG hat mit Fehlersuche begonnen. Rathaus in Ellrich ist nicht per Telefon oder Mail erreichbar.

Massive Störung im Nordkreis: 2000 Menschen um Ellrich und Ilfeld ohne Strom

Zur Stunde sind rund 2000 Südharzer ohne Strom. Das hat Martin Schreiber, Pressesprecher der Thüringer Energienetze (TEN), am Dienstagmittag auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Betroffen sei die Stadt Ellrich sowie die Gemeindeorte Rothesütte, Werna und Sülzhayn. Auch in der Nachbargemeinde Harztor seien Anschlüsse nicht mehr am Netz. Betroffen seien Niedersachswerfen, Sophienhof und Ilfeld, erläuterte Schreiber, demzufolge es sich um „eine massive Störung“ an einer 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung handelt.

Derzeit sei die Netzleitstelle mit einer sogenannten Eingrenzungsschaltung beschäftigt, mit der der genau Fehler gesucht und behoben werden soll.

Zeitgleich zu den Wartungsarbeiten vermeldete das Ellricher Rathaus via Facebook, dass es von der Störung betroffen sei. Man erreiche die Verwaltung vorübergehend nicht per Telefon oder Mail, bat die Stadtverwaltung um Geduld.

Gegen 12.15 Uhr meldeten erste Betroffene, dass der Strom wieder da ist.