Mehr Licht für die Straßen – mehr Parkplätze für die Pendler

Fünf Jahre hat die Vorbereitung gedauert – aber sie hat sich gelohnt. Es sei einer der letzten Termine gewesen, die Bodo Ramelow als amtierender Ministerpräsident wahrnahm. Der Fördermittel-Bescheid, den er in die Gemeinde mitbrachte, war das Ergebnis einer Arbeit, bei der in der Gemeindeverwaltung eine ganze Reihe bürokratischer Hürden genommen werden mussten. 116.000 Euro gab es für die Erweiterung des P&R-Parkplatzes am Bahnhof, 196.000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtungen in den Ortsteilen der Gemeinde auf umweltschonende und wirtschaftliche LED-Beleuchtung.

2015 wurde begonnen, im Rahmen einer Bürgerbeteiligung in den Dörfern der Gemeinden abzuklopfen, wo dort der Schuh drückt, was es dort für Wünsche nach Investitionen und Veränderungen gibt. Und Wünsche gab es viele. Eine ganze Reihe davon fielen durch das Raster, weil sie in kein Förderschema passen – und dann kam da noch der unerwartete Investitionsbedarf im Ingerslebener Kindergarten, durch den erhebliche finanzielle Mittel gebunden wurden. Unter dem Strich blieben letztlich zwei Projekte übrig, die durch Fördermittel der EU kofinanziert werden konnten. Zwei Projekte, die nicht nur für den Ort, sondern überregional von Bedeutung waren – und somit den Förderrichtlinien des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) entsprachen.

Kostenfreie Parkplätze am Bahnhof machen mehr Sinn

Der Bedarf an Parkplätzen im Bahnhofsbereich sei kaum zu übersehen, erklärt Bürgermeister Christian Jacob (CDU). Die Möglichkeit, kostenfrei zu parken und direkt in den Zug nach Erfurt umzusteigen, werde immer häufiger genutzt. 2013 wurden während der Sanierung des Bahnhofsumfeldes im Rahmen des ÖPNV-Investitionsprogramms bereits großzügige Parkplätze angelegt – die sich allerdings als zu wenig erwiesen. Weiterhin wird in den Ort ausgewichen, werden dort Straßen und Parkplätze zugeparkt. Die derzeit 93 Parkplätze sollen deshalb jetzt durch 78 weitere ergänzt werden – auf einer Brachfläche der Bahn, auf der sich einst eine Drehscheibe für Lokomotiven befand.

Zahlreiche neue Parkplätze wurden bereits im Umfeld des Neudietendorfer Bahnhofs gebaut – weitere sollen in diesem Jahr dazukommen. Foto: Peter Riecke

Dabei werde jetzt schon an einen weiteren Bauabschnitt gedacht, erklärt Christian Jacob. Denn künftig soll eine zweite Ausfahrt in die Straße des Friedens den P&R-Parkplatz noch besser nutzbar machen und die Ortsdurchfahrt entlasten. Etwa 418.000 Euro wird es kosten, das Areal neu zu gestalten. Mit 116.000 Euro wird dieses Projekt nun gefördert. Wobei noch Hoffnung auf eine weitere Förderung besteht. Auf eine Förderung über 324.000 Euro hatte man eigentlich gehofft – zumal die Investition der gesamten Region zugute kommt. Ein Großteil der Kennzeichen sei immerhin dem Ilmkreis zuzuordnen.

Im Gemeinderat sei im Vorfeld natürlich auch darüber diskutiert worden, ob für das Parken eine Gebühr erhoben werden sollte. Man habe sich dagegen entschieden, so der Bürgermeister. Aus den verschiedensten Gründen. Den Parkplatz dafür auszurüsten, würde die Kosten erheblich steigern, es sei eine zusätzliche personelle Betreuung notwendig und vor allem würde der ursprünglich angestrebte Effekt damit wieder zerstört: Die Umsteiger in die Bahn würden im Ort wieder nach einer kostenfreien Alternative suchen und weiter die Parkplätze in den Straßen Neudietendorfs blockieren.

Großteil der über 1000 Straßenlampen verbraucht noch zu viel Strom

Der zweite Teil des Förderpaketes fließt mit 196.000 Euro in die Erneuerung der Ortsbeleuchtung. Bereits im Vorfeld wurde in den Dörfern eine Bestandsaufnahme der Beleuchtung durchgeführt, in der das Leuchtmittel, die Art der Masten und weitere Details vermerkt waren. 1076 Straßenlampen wurden in Summe gezählt.

Der Großteil der Lampen stammt aus den 1990er-Jahren, verbraucht zu viel Strom und hat ausgedient, so das Fazit der Überprüfungen. Sogar einige HQL-Lampen aus DDR-Zeiten sind noch am Netz.

Den Planern wurde damit ein Mittel in die Hand gegeben, mit dem sich effektiv arbeiten ließ. Es wurde so eine Lösung gefunden, bei der die alten Masten weiter genutzt, die Leuchten nur ausgetauscht werden müssen.

Bei der Auswahl habe man nicht nur auf eine ansprechende Form, sondern vor allem auf Langlebigkeit und Wartungsarmut geachtet. Insgesamt 260 Leuchten sollen an den Hauptverkehrsstraßen in Apfelstädt, Ingersleben, Neudietendorf und Kornhochheim ausgewechselt werden. Die Kreuzung der Bundesstraße in Gamstädt soll mit fünf zusätzlichen Lampen sicherer gemacht werden.

Ein kleiner Teil wurde bereits im Vorfeld auf den modernsten Stand gebracht. In zahlreichen Nebenstraßen leuchten bereits LED-Retrofitleuchtmittel. Und in Kleinrettbach wurden beim Straßenbau mit einer Förderung des Klima-Invest-Programmes alle 67 Straßenlampen erneuert.

Baubeginn für beide Projekte soll im Juli dieses Jahres sein