Mehr Sicherheit fürs Fahrrad

Am Mittwoch, dem 7. Oktober besteht im Verkehrspräventionszentrum in der Straße der Einheit 25 in Sömmerda die Möglichkeit, sein Fahrrad vor Langfingern zu sichern. Mitarbeiter der Polizeiinspektion Sömmerda bieten eine Fahrradcodierung an. Mitzubringen ist ein Eigentumsnachweis des Fahrrades, informiert Evelyn Dahlke, die Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Sömmerda. Auch ein Beleuchtungs-Check wird durchgeführt. Ab 10 Uhr stehen die Türen der Einrichtung offen.

Ein weiterer Höhepunkt steht am 10. Oktober bei der Kreisverkehrswacht an. Unter dem Motto „Aktiv mobil sicher ans Ziel“ findet dann eine Sternfahrt für Senioren statt. In diesem Projekt werden speziell die lebensälteren Autofahrer angesprochen. (red)